Lý giải việc vị tướng quân này chỉ có một tai, cuốn Tướng quân Đỗ Cảnh Thạc - danh nhân Việt Nam thế kỷ X viết: "Một hôm giặc vào bắt lợn của nhà, ông xông ra giằng lợn lại bị chúng đánh đập. Cáu tiết, ông giằng chiếc đòn khiêng lợn đánh túi bụi, vì thế mà bị chúng quây bắt, trói lên cây và xẻo mất một bên tai. Sau việc này, lòng căm thù sôi sục, ông quyết tìm thầy học võ".