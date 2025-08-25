1. Danh tướng nào trong lịch sử Việt Nam được nhân dân tôn xưng là “Độc Nhĩ Đại vương”?
Dương Đình Nghệ
0%
- Đinh Bộ Lĩnh0%
- Đỗ Cảnh Thạc0%
- Trần Lãm0%Chính xác
Đỗ Cảnh Thạc (912-967) quê ở huyện Thanh Oai, Hà Nội ngày nay, là danh tướng dưới thời Ngô Quyền, được biết đến với biệt danh Độc Nhĩ Đại vương (tướng quân một tai).
2. Lý do nào khiến ông chỉ có một tai?
Do bẩm sinh
0%
- Do bị ngã lúc nhỏ0%
- Do đánh nhau lúc thanh niên0%
- Do bị giặc xẻo mất một tai0%Chính xác
Lý giải việc vị tướng quân này chỉ có một tai, cuốn Tướng quân Đỗ Cảnh Thạc - danh nhân Việt Nam thế kỷ X viết: "Một hôm giặc vào bắt lợn của nhà, ông xông ra giằng lợn lại bị chúng đánh đập. Cáu tiết, ông giằng chiếc đòn khiêng lợn đánh túi bụi, vì thế mà bị chúng quây bắt, trói lên cây và xẻo mất một bên tai. Sau việc này, lòng căm thù sôi sục, ông quyết tìm thầy học võ".
3. Ở giai đoạn đầu binh nghiệp, Đỗ Cảnh Thạc là tướng dưới quyền ai?
Kiều Công Tiễn
0%
- Dương Đình Nghệ0%
- Ngô Xương Văn0%
- Đinh Bộ Lĩnh0%Chính xác
Giai đoạn đầu của cuộc đời binh nghiệp, Đỗ Cảnh Thạc là tướng dưới sự chỉ huy của Dương Đình Nghệ. Sau đó, vì mến phục tài năng của Ngô Quyền, ông đem quân về dưới trướng Ngô Vương vào năm 937. Sau khi đánh bại quân xâm lược, Ngô Quyền xưng Vương, Đỗ Cảnh Thạc được phong làm thái úy đứng đầu võ quan triều đình.
4. Chiến công hiển hách gắn liền với tên tuổi Đỗ Cảnh Thạc là trận nào?
Trận Đông Bộ Đầu (1258)
0%
- Trận Bạch Đằng (938)0%
- Trận Chi Lăng (1427)0%
- Trận Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)0%Chính xác
Chiến công gắn liền với tên tuổi Đỗ Cảnh Thạc là trận Bạch Đằng năm 938. Trong trận thủy chiến lịch sử này, ông cùng Ngô Quyền và các tướng sĩ đã tiêu diệt lực lượng Nam Hán hùng mạnh bằng kế hoạch đóng cọc ngầm dưới lòng sông. Khi thủy triều xuống, quân ta phản công dữ dội, tàu giặc bị đâm thủng, nhiều tên bị tiêu diệt. Đỗ Cảnh Thạc lập công lớn, góp phần vào chiến thắng vang dội chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho dân tộc.
5. Khi vương triều Ngô suy yếu, Đỗ Cảnh Thạc trở thành một trong…
6 sứ quân
0%
- 10 sứ quân0%
- 12 sứ quân0%
- 18 sứ quân0%Chính xác
Sau khi Ngô Quyền qua đời, vương triều họ Ngô suy yếu, đất nước rơi vào “loạn 12 sứ quân”. Trong bối cảnh đó, Đỗ Cảnh Thạc nổi lên là một trong 12 sứ quân hùng mạnh, sở hữu đội quân thiện chiến, thành lũy vững chắc và kinh nghiệm trận mạc dày dặn. Bên cạnh vai trò quân sự, ông còn được ghi nhận là vị tướng biết lo cho dân, dạy dân canh tác và làm ăn sinh sống.
6. Thành lũy của Đỗ Cảnh Thạc bị Đinh Bộ Lĩnh chiếm vào năm nào?
938
0%
- 9500%
- 9670%
- 9680%Chính xác
Thành Quèn - bộ chỉ huy của Đỗ Cảnh Thạc - bị Đinh Bộ Lĩnh chiếm vào ngày 14 tháng 3 năm Đinh Mão (967). Dù mất thành, ông vẫn kiên cường dựng lại lực lượng chống cự thêm gần một năm. Đến đầu năm Mậu Thìn (968), trong một trận giao tranh với Đinh Bộ Lĩnh, Đỗ Cảnh Thạc trúng tên độc và qua đời, hưởng thọ 56 tuổi.
7. Hàng năm, lễ hội tưởng nhớ Độc Nhĩ Đại vương được tổ chức tại đâu?
Đền Hùng
0%
- Đền Bạch Đằng0%
- Đền Độc Nhĩ0%
- Đền Kiếp Bạc0%Chính xác
Theo Báo Thái Bình, đền “Độc Nhĩ Đại vương” làng An Bình (xã Lô Giang, Thái Bình trước đây) thờ tướng quân Đỗ Cảnh Thạc. Tương truyền, sau khi Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) lên ngôi, đã sắc phong tướng quân Đỗ Cảnh Thạc, người có công lao lớn giúp Ngô Vương Quyền đánh tan giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng là “Độc Nhĩ Đại vương thượng đẳng thần”. Đền thờ còn giữ được 3 sắc phong thời vua Thành Thái (1889); Duy Tân (1909) và Khải Định. Hàng năm, vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, dân làng An Bình tổ chức mở hội dâng hương tưởng nhớ tướng quân Đỗ Cảnh Thạc.
Xem thêm về:
Độc nhĩ Đại Vương
Đỗ Cảnh Thạc
Ngô Quyền
