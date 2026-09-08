Theo đài BBC, Vua Charles III ngày 7/9 đã ủy quyền cho Chưởng quan Nội điện của hoàng gia Anh gửi đi một bức thư để nói về việc Hoàng tử Harry và Meghan trở về Anh sinh sống sau 6 năm. Bức thư được gửi tới các quan chức chính phủ, quân đội và các văn phòng đại diện cho nhà vua tại địa phương.

"Điện Buckingham đã nhận được một số yêu cầu hướng dẫn sau quyết định hồi hương của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex (vợ chồng Harry - Meghan). Để làm rõ, hai người này đã đã rút lui khỏi các nhiệm vụ đại diện cho Nhà vua và không còn là các thành viên thực thi nhiệm vụ của hoàng gia từ tháng 1/2020. Việc họ trở về Anh không đồng nghĩa với việc tư cách thành viên Hoàng gia làm việc được phục hồi", bức thư của hoàng gia Anh cho biết.

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan. Ảnh: NYT

Thông báo của hoàng gia Anh nhấn mạnh, tất cả các hoạt động từ thiện do vợ chồng Hoàng tử Harry hiện là vấn đề cá nhân và được thực hiện với tư cách độc lập. Ngoài ra, các câu hỏi liên quan đến nghi thức dành cho cặp đôi này nên được chuyển tới Điện Buckingham. Trong khi đó, vấn đề an ninh cần được chuyển tới cơ quan cảnh sát có thẩm quyền.

"Về cơ bản, vị thế của họ tương tự như những công dân với các lợi ích thương mại và từ thiện riêng. Bức thư được đưa ra để làm rõ lập trường hiện tại vì lợi ích của các bên", phía hoàng gia Anh giải thích.

Ở thời điểm hiện tại, vợ chồng Công tước Sussex chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. Cặp đôi Harry - Meghan cùng các con đã trở lại Anh sinh sống vào cuối tháng 8, sau 6 năm rời khỏi hoàng gia và chuyển tới Mỹ.