Theo Sina, Đỗ Tinh Lâm - vợ của Trương Kỷ Trung trong 1 livestream tối 6/9 bày tỏ ý định sinh thêm con thứ 4. Cô được ông xã ủng hộ hết lòng. Cả 2 vợ chồng hiện ăn uống, sinh hoạt điều độ theo chỉ định bác sĩ, tạo điều kiện tốt để mang thai.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung muốn cùng vợ kém 31 tuổi sinh thêm con thứ 4.

"Mục tiêu của chúng tôi là có thêm con trai, gọi vui là "Hoàng tử rồng" để tổ ấm thêm trọn vẹn. Các con của tôi càng lớn càng đáng yêu và thông minh", cô chia sẻ.

Trương Kỷ Trung ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, gật đầu bày tỏ đồng tình ý kiến của vợ. Ở tuổi 75, tài tử nói sức khỏe ông rất tốt, có thể làm việc với cường độ cao và dành thời gian chăm sóc các con.

Chia sẻ của cặp đôi nhanh chóng gây ồn ào trên mạng xã hội. Nhiều chuyên gia đánh giá việc sinh con ở tuổi này dễ dẫn đến những rủi ro.

Tháng 9/2020, Trương Kỷ Trung xác nhận với giới truyền thông đã kết hôn và có con với Đỗ Tinh Lâm. Cả hai chính thức về chung nhà từ tháng 3/2017. Con trai lớn của ông 9 tuổi, còn con gái thứ 2 chào đời vào 9/2020. Họ tiếp tục đón người con gái út chào đời cách đây 2 năm.

Theo Sohu, tài tử gạo cội và bạn đời chênh nhau 31 tuổi nhưng ngọt ngào, tình cảm như những đôi vợ chồng son. Trương Kỷ Trung không ít lần bày tỏ tình yêu với bà xã, gọi cô là "nàng tiên" của đời mình.

Vợ chồng Trương Kỷ Trung và các con.

Cuộc hôn nhân cả 2 vướng nhiều thị phi, ồn ào từ dư luận từ khi công khai. Đa số ý kiến chỉ trích cho rằng giữa ông và vợ không tồn tại tình yêu. Nhiều người thậm chí đoán người vợ kém tuổi cưới ông chỉ vì mục đích tiền bạc. Trước những ồn ào chênh lệch tuổi tác, tài tử luôn là người đứng ra bảo vệ vợ.

Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, được mệnh danh "trùm phim kiếm hiệp" của làng phim Hoa ngữ. Ông thực hiện hàng chục tác phẩm cổ trang - võ thuật, nổi bật từ tiểu thuyết Kim Dung như: Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu, Thiên Long Bát Bộ, Thần điêu đại hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Hiệp khách hành...

Trương Kỷ Trung còn được biết đến với vai trò diễn viên khi ông đóng nhiều vai phụ trong các phim mình sản xuất. Theo thống kê, ông sở hữu khối tài sản 300 triệu Nhân dân tệ (hơn 46 triệu USD).

Bản phim "Thần điêu đại hiệp" do Trương Kỷ Trung đạo diễn

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu