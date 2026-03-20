Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Thành Nam (42 tuổi, dược sĩ ở Hà Nội) và Nguyễn Việt Trinh (30 tuổi, làm sáng tạo nội dung ở Hà Nội). Cặp đôi có chuyện tình yêu “nhanh như chớp” đầy thú vị.

“Duyên phận, tình cảm của tôi đối với vợ nhanh như sét đánh”, anh Nam nói.

Cặp đôi hơn kém nhau 12 tuổi có chuyện tình "thần tốc". Ảnh cắt từ clip

Trinh kể, năm 2018, cô xin được công việc tại một ngân hàng ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Sếp của Trinh trùng hợp lại là em họ của Nam.

Trong một lần đến công ty của Nam để làm thủ tục giấy tờ, Trinh đã có cơ hội gặp gỡ anh. Nam khi đó là giám đốc một công ty dược.

“Ngay khi cô ấy mở cánh cửa bước vào phòng, tôi đã tự nhủ trong lòng ‘Trời ơi! Đẹp quá’... Tôi như bị hớp hồn bởi cô ấy có ánh mắt đẹp và nụ cười rất xinh. Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi đặt ra quyết tâm, đây sẽ là người vợ tương lai của mình”, anh Nam kể.

Lần gặp gỡ ấy đã bắt đầu mối lương duyên của cặp đôi. Nam theo đuổi Trinh nhiệt tình, vừa nhắn tin trò chuyện, vừa đưa đón cô đi ăn, đi làm. Dù mê mẩn cô gái xinh đẹp, Nam vẫn cư xử lịch sự, không có bất kỳ lời nói hay hành động nào quá đà.

Trinh có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung. Ảnh cắt từ clip

Về phía mình, Trinh thừa nhận bản thân lo lắng trước sự “tấn công” dồn dập của Nam. Tuy nhiên, chính sự nhẹ nhàng, văn minh của anh đã khiến cô rung động.

Trong một lần đưa Trinh về nhà, Nam vô tình gặp mẹ vợ tương lai ở cổng. Lần ra mắt “bất đắc dĩ” ấy khiến mối quan hệ của cặp đôi có bước tiến mới.

Qua cuộc trò chuyện ngắn, Nam thấy mẹ vợ tương lai trẻ trung, vui tính và đặc biệt rất yêu thương con. Mẹ của Trinh ban đầu khá lăn tăn về khoảng cách tuổi tác giữa con gái và bạn trai.

Tuy nhiên, khi thấy con gái thực lòng rung động trước chàng trai này, bà cũng ủng hộ. Sự ủng hộ ấy giúp Trinh thêm kiên định vào lựa chọn của mình.

Gia đình Nam thì ngược lại, rất bất ngờ khi con trai quen được cô gái trẻ và xinh đẹp như vậy. Riêng bạn thân của anh còn “rơi đũa” sau khi xác thực việc anh yêu được cô gái xuân sắc như Trinh.

Anh Nam yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh cắt từ clip

Được hai bên gia đình tác thành, cặp đôi tổ chức đám cưới chỉ sau 2 tháng quen biết. Đến nay, họ đã có gần 8 năm bên nhau, có 3 người con trai: 6 tuổi, 5 tuổi và 4 tuổi.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Nam là người chồng hài hước, luôn biết cách tạo niềm vui cho vợ con. Trinh chia sẻ, 8 năm qua, họ chưa từng lớn tiếng với nhau.

“Lúc mới quen, anh ấy đã chiều chuộng, cưới nhau về, anh ấy càng chiều vợ hơn”, Trinh nói.

Tuy nhiên, họ cũng trải qua những thăng trầm cuộc sống. Nam từng làm ăn thất bại vào thời điểm dịch COVID-19 bùng nổ, thua lỗ đến 20 tỷ đồng. Vợ chồng anh phải bán nhà trả nợ.

“Một hôm, tôi nói với vợ: ‘Mình phải bán nhà em ạ’. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt cô ấy và nhận ra cô ấy rất buồn.

Tuy nhiên, vợ vẫn nói: ‘Bán đi chồng ạ, bán lấy tiền giải quyết công việc’. Cô ấy đã đồng hành với tôi như thế”, anh Nam kể.

Dần dần, vợ chồng Nam đã vực dậy kinh tế gia đình, cho các con một cuộc sống tốt. Cùng trải qua biến cố lớn như vậy, họ càng thêm trân trọng tình yêu và mái ấm của mình.