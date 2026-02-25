Tình yêu bắt đầu từ sự ngưỡng mộ

Loạt hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới “không cô dâu” ở Vĩnh Long thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng thời gian qua.

Video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong đám cưới của hai chàng trai Việt - Mỹ thu hút 1,7 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Thông Nguyễn

Phía sau đó là câu chuyện tình yêu bền bỉ, sẵn sàng vượt qua rào cản để đồng hành cùng nhau của hai chàng trai Việt – Mỹ: Lê Thanh Nhân Trần (thường được gọi là Nathan Tran, SN 1990, quê Vĩnh Long, hiện sống và làm việc tại Mỹ) và Ken Hamill (SN 1983, quốc tịch Mỹ).

Nathan Tran cho hay, từ những năm học cấp ba, anh nhận ra bản thân có cảm xúc đặc biệt với người cùng giới. Tuy nhiên, áp lực học hành khiến anh quên đi cảm xúc cá nhân.

“Cho đến khi sang Mỹ học và làm việc, tôi mới thực sự tỏ tường bản thân là ai và muốn gì.

Tôi từng nói với mẹ chuyện này. Mẹ tôi chỉ bảo: ‘Con yêu ai cũng được, miễn con hạnh phúc’. Tôi nói thêm: ‘Lỡ người ta biết con trai mẹ thích người đồng giới rồi bàn tán thì sao?’. Mẹ tôi đáp: ‘Ai nói gì kệ họ, mẹ không quan tâm’. Giây phút ấy tôi biết, mình thật may mắn”, anh chia sẻ.

Nathan Tran từng quen một vài người nhưng đến khi gặp Ken – người đàn ông tài giỏi, thông minh, tình yêu mới thực sự sâu đậm.

Nathan Tran và Ken gặp nhau tại một phòng gym vào năm 2018. Ban đầu, họ chỉ chào hỏi bình thường như những người bạn mới quen.

Màn cầu hôn lãng mạn của Ken và Nathan Tran

Một thời gian sau đó, họ lại có duyên gặp lại. Lúc này, Nathan Tran mới biết Ken có những thành tích nổi bật trong học tập và sự nghiệp. Ở độ tuổi U40, Ken đã là tiến sĩ và có sự nghiệp nở rộ trong lĩnh vực y học.

Ken cũng bị thu hút bởi tài năng và sự cầu tiến của Nathan Tran. Càng tiếp xúc, anh càng nhận ra chàng trai Việt là người có mục tiêu, đã quyết tâm làm việc gì là không bỏ cuộc. Cặp đôi ngưỡng mộ tài năng, ý chí của nhau, từ đó nảy sinh tình cảm đặc biệt.

“Thời điểm dịch COVID-19 bùng nổ, chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau.

Nhiều người nói, dịch bệnh bùng phát, nhiều cặp đôi vì ở gần nhau quá nhiều nên nảy sinh mâu thuẫn rồi tan vỡ, nhưng chúng tôi thì ngược lại. Càng tiếp xúc, chúng tôi càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn”, Nathan Tran chia sẻ.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại Mỹ vào tháng 10/2025

Năm 2022, cặp đôi mua một căn chung cư và chuyển về sống chung. Mùa hè năm 2024, tình cảm của họ tiến một bước dài sau màn cầu hôn bất ngờ và đầy lãng mạn của Ken.

“Dịp đó, tôi công tác ở Pháp, còn Ken công tác ở Hàn. Ngay khi xong việc, Ken đã bay sang Pháp để tạo bất ngờ cho tôi.

Khi chúng tôi ghé thăm tháp Eiffel, Ken quỳ xuống cầu hôn tôi. Chúng tôi chính thức xác định ở bên nhau dài lâu”, Nathan Tran chia sẻ.

Đám cưới xúc động

Cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự ủng hộ và chúc phúc của hai bên gia đình. Tháng 10/2025, đám cưới được tổ chức tại Mỹ với sự tham dự của 150 khách mời. Bố mẹ Nathan Tran cũng sang chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của con trai.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong lễ cưới ở Việt Nam

Tháng 2/2026, đám cưới được tổ chức tại Việt Nam với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Bố mẹ, người thân, bạn bè của Ken cũng sang tham dự.

“Tôi muốn cho Ken và gia đình anh ấy biết về đám cưới truyền thống của Việt Nam nên tổ chức mọi thứ rất chu toàn.

Đám cưới có đầy đủ các nghi lễ như bê tráp cưới, làm lễ gia tiên, kính rượu hai bên ba mẹ... Trước đó, tôi giới thiệu và giải thích ý nghĩa của từng nghi lễ cho gia đình Ken biết. Mọi người rất háo hức được xem văn hóa cưới hỏi của người Việt”, Nathan Tran kể.

Trong lễ cưới, sự háo hức, phấn khích được thể hiện rõ trên gương mặt của Ken và gia đình. Ken thích thú khi được khoác trên mình áo dài cưới. Bố mẹ của anh cũng chọn cho mình những bộ đồ lộng lẫy và phù hợp với không gian cưới hỏi để chúc phúc cho các con.

Đám cưới được tổ chức theo nghi thức truyền thống của người Việt

“Chúng tôi nhận được rất nhiều quà cưới. Trong đó, món quà khiến tôi xúc động nhất là sự hiện diện của hai bên ba mẹ. Sự chúc phúc chân thành của họ khiến chúng tôi thêm tự tin và trân trọng hạnh phúc của mình.

Tôi nghĩ, trong cuộc đời mình không thể biết có bao nhiêu lần được chứng kiến khoảnh khắc gia đình, bạn bè sum vầy. Bởi vậy, mỗi khoảnh khắc trong đám cưới đều khiến tôi và Ken vô cùng xúc động”, Nathan Tran chia sẻ.

Nathan Tran hiện là giám đốc phát triển kinh doanh cho công ty về vận tải biển, còn Ken là phó chủ tịch bộ phận nghiên cứu lâm sàng cho một công ty trong lĩnh vực y tế. Họ cùng vun vén tổ ấm hạnh phúc ở một thành phố náo nhiệt của Mỹ.

Nathan Tran chia sẻ, điều họ hướng đến là một cuộc sống ngập tràn yêu thương, thấu hiểu, cả hai nghĩ cho nhau và nghĩ về hạnh phúc chung.

Sau tất cả, “đám cưới không cô dâu” ở Vĩnh Long không chỉ là câu chuyện gây chú ý trên mạng xã hội mà còn là minh chứng cho một tình yêu đơm hoa nhờ được thấu hiểu. Với Nathan và Ken, hạnh phúc đơn giản là được nắm tay nhau, dưới sự chúc phúc trọn vẹn của những người thân yêu.

Ảnh: NVCC