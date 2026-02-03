25 năm làm mẹ đơn thân

Những hình ảnh, video ghi lại đám cưới của cô dâu 61 tuổi và chú rể Việt kiều thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của cô dâu 61 tuổi

Người dùng mạng dành lời khen ngợi cho đám cưới chỉn chu, đầy đủ các nghi thức, thủ tục của cặp đôi lớn tuổi. Dù ở độ tuổi xế chiều họ vẫn tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn dưới sự chứng kiến của con cái và hai bên họ hàng.

“Tuổi nào cũng xứng đáng được hạnh phúc, quan trọng là chúng ta có dám mở lòng hay không”; “Nhìn cách cô dâu được chú rể nâng niu và cưng chiều là biết họ yêu thương nhau thế nào”; "Đám cưới xúc động, người mẹ ấy đã vất vả nhiều rồi, đến lúc tận hưởng sự thảnh thơi rồi"... là một số bình luận cảm xúc về hôn lễ đặc biệt.

Theo tìm hiểu, cô dâu là bà Phạm Nhung (SN 1965, TPHCM), chú rể là Việt kiều Mỹ tên Trần Thông, hơn bà 10 tuổi. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ngày 28-29/1 vừa qua.

Nhan sắc nổi bật của cô dâu 61 tuổi

Trước khi mở lòng đón nhận hạnh phúc mới ở tuổi 61, bà Nhung đã có 25 làm mẹ đơn thân. Bà “lỡ lần đò” đầu tiên vào năm 2000, sau đó một mình chăm sóc 3 người con (2 trai, 1 gái) khôn lớn.

Trong những năm tháng ấy, vì thương con, muốn con có trọn vẹn tình yêu thương của mẹ, bà Nhung không đi tìm hạnh phúc riêng. Khi con trai cả yên bề gia thất, người con thứ và con út cũng có công việc ổn định, bà mới nghĩ đến chuyện tìm một bờ vai vững chãi để tựa vào.

“Các con tôi khuyên nhủ nhiều lắm. Các con đi làm ăn xa, thấy mẹ lủi thủi ở nhà thì không đành lòng nên bảo mẹ: ‘Mẹ lấy chồng đi. Mẹ vui thì chúng con mới vui được’.

Các con thấu hiểu như vậy thì tôi cũng mở lòng, đi tìm hạnh phúc riêng”, bà Nhung chia sẻ với PV VietNamNet.

Hạnh phúc tuổi xế chiều

Năm 2022, qua lời giới thiệu của bạn bè, bà Nhung quen biết người chồng hiện tại - khi ấy đang sống và làm việc tại Mỹ.

Bà Nhung thừa nhận, từ những cuộc trò chuyện đầu tiên, bà không mấy ấn tượng với ông Thông. Tuy nhiên, khi thấy ông vì bà mà về Việt Nam suốt 5 tháng liền, bà bắt đầu cảm động.

“Anh ấy quê gốc ở TPHCM. Dịp đó, anh về Việt Nam thăm họ hàng rồi mỗi ngày đều sang nhà tôi thăm hỏi. Qua những cuộc trò chuyện giản dị, chúng tôi thấy khá hợp nhau”, bà Nhung kể.

Tình cảm của cặp đôi luống tuổi không mãnh liệt, cháy bỏng như những người trẻ nhưng lại thấu đáo và sâu sắc. Họ không nói chuyện về tình yêu, thay vào đó thường chia sẻ cách dạy con, cách chăm sóc sức khỏe, đối nhân xử thế...

Cặp đôi mở lòng để được bên nhau khi tuổi đã xế chiều

Sự điềm đạm và lịch sự của ông Thông khiến bà Nhung cảm thấy an tâm khi ở cạnh. Đổi lại, tính cách vui vẻ, sự đảm đang, tinh tế của bà Nhung khiến ông Thông yêu càng yêu thêm.

“Lần đầu về Việt Nam, anh ấy ở lại 5 tháng. Lần thứ 2 về, anh ở lại 6 tháng và lần thứ 3 là gần đây, anh ấy về để cưới tôi”, bà Nhung cười chia sẻ.

Chuyện tình cảm của bà Nhung được các con ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, trước đó, 3 người con gái riêng của ông Thông từng bày tỏ băn khoăn với bố: “Con thấy cô ấy đẹp quá. Liệu cô ấy thật lòng với bố không?”. Sau này, khi có cơ hội gặp gỡ bà Nhung, họ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy.

“Các con riêng của chồng đã nói lời xin lỗi tôi kèm theo một bó hoa. Tôi rất cảm động bởi thực ra có gì đâu, trước hạnh phúc của ba mẹ, các con phải suy nghĩ chín chắn là lẽ dĩ nhiên”, bà Nhung kể.

Được con cái ủng hộ, cặp đôi quyết định làm đám cưới, chính thức về chung một nhà. Thương bố mẹ nhiều năm lẻ bóng, con cái đã tổ chức cho họ một hôn lễ chỉn chu với đầy đủ các bước dạm ngõ, ăn hỏi, lễ thành hôn...

Lễ thành hôn được tổ chức tại nhà riêng của bà Nhung. Riêng phần tiệc cưới thì được tổ chức tại nhà hàng. Bà Nhung đã có một đám cưới khó quên với sự góp mặt của họ hàng, bạn bè thân thiết, đặc biệt là sự chứng kiến của các con.

“Đám cưới của các đôi trẻ có những nghi thức thế nào, đám cưới của tôi cũng đầy đủ như thế. Khoảnh khắc khiến tôi nhớ hơn cả là lúc được bạn thân dẫn ra làm lễ gia tiên. Lẽ ra, người dắt tay tôi là con gái nhưng con bé xúc động, khóc nhiều quá nên nhờ người khác giúp đỡ”, bà Nhung chia sẻ.

Hôn lễ còn có tiết mục tung hoa cưới. Người đón hoa là nhóm bạn thân trong câu lạc bộ nhảy của bà Nhung. Ở mỗi khoảnh khắc, bà Nhung đều cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi được mọi người quan tâm, yêu thương.

Hiện tại, bà Nhung vẫn sống ở TPHCM, còn chồng bà di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ. Cặp đôi đồng hành cùng nhau với sự thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương chân thành.

Ảnh và video: Ra Thy makeup