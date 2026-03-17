Kiên định với tình yêu

Bốn năm qua, kể từ khi về chung một nhà, Kim Ngân (24 tuổi) vẫn một lòng thủy chung với Thiên Tiền (26 tuổi, cùng ở Huế) - người chồng tàn tật chỉ còn 1 chân.

Ngân yêu chàng trai này vào năm 17 tuổi, khi anh còn lành lặn. Cho đến khi anh gặp tai nạn, cơ thể không còn lành lặn, cô vẫn một lòng yêu thương và muốn cưới làm chồng.

Cặp đôi bén duyên vào năm Ngân 17 tuổi

Ngân kể, cô gặp và bén duyên với Thiên Tiền trong một lần đi chơi cùng bạn bè ở Đà Nẵng. Tình yêu của cô gái 17 tuổi vừa mãnh liệt vừa có chút thơ dại.

Gắn bó được gần 2 năm, Tiền bất ngờ gặp nạn. Trong lần đi bẫy chim, anh không may chạm vào đường điện và bị điện giật, chân tay co quắp. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng anh vẫn phải cắt bỏ 2 tay, 1 chân và một phần hộp sọ.

Nhận được tin lúc vừa đi làm về, Ngân lập tức đến viện. Biết tình trạng của bạn trai nghiêm trọng, cô ngồi khóc nức nở trước cửa phòng cấp cứu, chỉ sợ điều tồi tệ nhất xảy ra và bản thân không thể chịu nổi cú sốc ấy.

“Anh Tiền nằm viện gần 1 năm. Suốt thời gian ấy, tôi đi làm ban ngày, còn buổi tối thì vào viện chăm sóc anh, ngày qua ngày như vậy”, Ngân kể.

Tiền là người mạnh mẽ, dù trải qua những ca phẫu thuật đau đớn nhưng tinh thần vẫn không suy sụp. Tuy nhiên, với bạn gái, anh vẫn khó lòng đối diện.

Từng có thời gian, Tiền chủ động cắt đứt liên lạc để Ngân tìm người tốt hơn, chí ít là lành lặn, khỏe mạnh để cô có thể nương tựa một đời. Tuy nhiên, Ngân một mực tìm đến nói với Tiền: “Anh cố gắng vượt qua giai đoạn này, em sẽ làm đôi tay, đôi chân của anh”.

Ngân chia sẻ: “Gia đình tôi không hòa thuận như nhiều nhà khác nên luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương. Khi gặp anh Tiền, được anh quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ, tôi dần quen với sự có mặt của anh. Với tôi, anh vừa là người yêu, vừa như một thói quen khó bỏ”.

Trước biến cố, Ngân luôn kiên định với tình cảm của mình

Ngân thổ lộ, khi Tiền gặp nạn, cô sợ hãi tột cùng vì có thể mất đi người quan trọng nhất trong đời.

Ngân nhớ những ngày hai người chở nhau trên chiếc xe máy cũ, đôi khi ghé quán vỉa hè nhưng chỉ dám gọi một suất cơm. Tiền luôn nhường phần ăn cho bạn gái và nói: “Em ăn đi, anh không đói. Nhìn em ăn là anh no rồi”. Lời nói dối giản dị ấy khiến Ngân nhớ mãi.

Cô quyết định, dù tương lai ra sao cũng sẽ cưới Tiền làm chồng.

Ban đầu, bố mẹ Ngân phản đối vì sợ con gái vất vả, còn gia đình Tiền cũng chần chừ khi nghĩ đến tuổi xuân của cô. Chỉ khi Ngân khẳng định chắc chắn với lựa chọn của mình, hai bên gia đình mới đồng ý tác thành.

Cuộc hôn nhân xúc động

Năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Ngày cưới, chú rể ngồi xe lăn đi đón cô dâu xinh đẹp. Đám cưới của cặp đôi gây xôn xao cả một vùng quê.

Ngân một lòng gánh vác gia đình

Hiện tại, cặp đôi đã có hai người con: một bé 3 tuổi, một bé 1 tuổi. Ngân làm việc tại một xưởng sản xuất ở Huế, còn Tiền ở nhà chăm sóc con cái, thu vén nhà cửa.

Ngân kể, thời gian đầu sau kết hôn, Ngân vừa quán xuyến gia đình, vừa hỗ trợ chồng trong các hoạt động cá nhân. Tuy nhiên, những nỗ lực sau đó của Tiền khiến cô ngạc nhiên và nể trọng.

Thương vợ vất vả, Tiền từng chút một tự học làm mọi việc chỉ với một bên chân. Khi đã quen với cuộc sống mới bên chiếc xe lăn, anh giúp vợ nhiều việc trong gia đình.

Ngân thừa nhận, trong một vài khoảnh khắc cô cũng cảm thấy mệt mỏi và áp lực vì phải gánh vác gia đình. Thế nhưng, mỗi ngày tan làm trở về nhà, thấy chồng con ngóng đợi trước cửa, cảm giác bình yên và ấm áp lại xua tan đi những nỗi mệt nhọc và tủi thân.

Ngân chưa từng hối hận về quyết định của mình

Tiền không thể làm việc nặng, cũng không thể gánh vác nhiều về mặt kinh tế nhưng lại là chỗ dựa tinh thần của Ngân. Bốn năm trôi qua, cô vẫn thấy mình đã chọn đúng người.

“Tôi vất vả là thật nhưng đổi lại được chồng quan tâm, yêu thương. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng cách anh kiên cường cố gắng đồng hành cùng vợ con khiến tôi trân quý", Ngân nói.

Ở bên Tiền, Ngân tìm thấy mục tiêu và động lực sống. Đó không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là được cùng chồng con đi qua những ngày bình yên, khi mọi thành viên trong gia đình đều mạnh khỏe.

Trải qua biến cố lớn nên với Ngân, bình yên và mạnh khỏe luôn là điều cô mong cầu nhất.

Ảnh: NVCC