"Vua khỉ" miền Tây

Đoạn video ghi lại cảnh một chàng trai miền Tây leo cây, hái cau nhanh thoăn thoắt đã thu hút 1,5 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 5 ngày đăng tải.

Chàng trai Cần Thơ leo cau nhanh thoăn thoắt. Video: Vườn cau Quốc Hải

Trước một cây cau cao hơn 10m, anh chỉ mất vài chục giây để leo lên, leo xuống và hạ gọn một buồng cau. Vật dụng duy nhất hỗ trợ anh là chiếc dây làm từ bao tải, quấn quanh hai bàn chân để thuận tiện khi tụt xuống.

Ở một khoảnh khắc khác, khi hai cây cau mọc sát nhau, chàng trai còn tự tin chuyền từ ngọn này sang ngọn khác, tiết kiệm đáng kể thời gian. Sự khéo léo và nhanh nhẹn này khiến người xem vừa nể phục, vừa “thót tim”.

Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị dưới video như: “Cơ phải cực khỏe mới có thể lên xuống nhanh như vậy”; “Gọi anh là vua khỉ cũng không ngoa. Trèo nhanh lẹ đến chóng mặt”; “Bữa còn xem video anh đu từ cây này qua cây kia. Chấm cho anh điểm 10. Nhìn anh trèo cây cau cao vút mà dễ như ăn cơm”...

Theo tìm hiểu, anh thợ hái cau trong đoạn video là Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1992, quê ở Sóc Trăng, nay là TP Cần Thơ).

"Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời"

Chia sẻ với PV, anh Bảo cho biết đã gắn bó với nghề hái cau suốt 17 năm. Đây là công việc thường nhật giúp anh lo cho bản thân và gia đình.

Anh Bảo đã làm nghề hái cau được 17 năm

Bố mẹ anh vốn làm nghề này. Từ nhỏ, anh đã theo họ rong ruổi khắp các vườn cau miền Tây. Năm 16 tuổi, anh chính thức vào nghề, ban đầu đi hái cau thuê, sau đó chuyển sang thu mua và buôn bán cau tươi khi tìm được nguồn hàng ổn định.

“Tôi không phải học gì, cứ nhìn bố làm thế nào thì làm theo thế đó. Còn rèn luyện thì mỗi ngày đi làm là một ngày được rèn luyện, ban đầu bỡ ngỡ nhưng dần dần thành thói quen, kỹ năng cứ thế phát triển”, anh Bảo chia sẻ.

Những cây cau anh leo cao từ 7–15m, thậm chí có cây tới 18m. Dụng cụ hỗ trợ duy nhất là một vòng dây làm từ bao tải. “Tôi tròng dây vào 2 chân rồi leo lên, tụt xuống và hái cau. Mỗi buồng cau nặng từ 5-20kg, tôi một tay ôm cây, một tay vác cau tụt xuống”, anh Bảo kể.

Anh Bảo leo cau nhanh thoăn thoắt

Anh mất khoảng 40 giây để hoàn thành một buồng cau. Mỗi ngày, anh leo khoảng 100 cây, thu được trung bình 1 tấn cau. Ở vườn cau có cây mọc gần nhau, anh thường đu từ cây này sang cây khác để tiết kiệm sức.

“Chính xác thì tôi chỉ hái cau từ 6h đến 11-12h mỗi ngày, thời gian còn lại tôi làm việc khác như tìm vườn cau thu mua, chở cau cho lái buôn...”, anh Bảo nói.

Tiền công hái thuê khoảng 2.000–3.000 đồng/kg. Với 1 tấn cau, thu nhập từ 2–3 triệu đồng/ngày. Khi chuyển sang buôn bán, thu nhập ổn định hơn nhờ chênh lệch giá mua – bán, nhưng cũng phụ thuộc nhiều vào thị trường.

“Có năm cau đắt, giá chừng 70-80.000 đồng/kg, cũng có năm cau rẻ, giá mỗi kg chỉ mười mấy nghìn đồng. Làm nghề này kiếm được ít hay nhiều cũng phụ thuộc vào nhiều thứ”, anh Bảo chia sẻ.

Đổi lại, công việc này khá đều đặn. Theo anh Bảo, mùa cau rộ từ tháng 7 đến tháng 9. Thời gian còn lại, nguồn hàng thưa hơn nhưng vẫn có, nhờ các giống cau khác nhau. Thỉnh thoảng, anh ra tận miền Bắc tìm hàng nhưng vài năm gần đây chủ yếu hoạt động ở miền Tây và miền Nam.

Dù thu nhập ổn định, song công việc này vất vả và tiềm ẩn rủi ro. Mỗi ngày leo cả trăm cây, vác buồng cau nặng hàng chục ký, lại làm việc ngoài trời nắng gắt hay mưa lớn. “Hồi mới vào nghề, tôi thường bị đau nhức vai, cánh tay và hai bàn chân. Làm lâu thành quen”, anh Bảo chia sẻ.

Suốt 17 năm, anh chưa gặp tai nạn nào nhờ luôn kiểm tra thân cây trước khi leo. Để hái cau đạt chuẩn, anh dựa vào màu sắc, hình dáng, độ cứng và mùi thơm của quả.

Chàng trai Cần Thơ dự định gắn bó với nghề này “cho đến khi chân không còn nhanh, tay không còn khỏe”. Với anh, đây là công việc đàng hoàng, cho thu nhập ổn định để lo chu toàn cho gia đình nhỏ của mình.

Ảnh: NVCC