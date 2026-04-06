Toyota Land Cruiser Prado vốn là mẫu xe sang được rất nhiều người Việt ưa thích bên cạnh “đàn anh” Land Cruiser cao cấp hơn. Kể từ khi ra mắt thế hệ mới (LC250) vào năm 2024, Prado vẫn cho thấy sức hút nhờ loạt tiện nghi và thiết kế ấn tượng, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ thay vì tập trung vào những khách hàng trung tuổi.

Đơn cử như chủ nhân một chiếc Prado 2025 mới đây đã độ ngoại thất theo phong cách của xe offroad và camping (cắm trại). Chia sẻ với PV báo VietNamNet, anh Nguyễn Xuân Phú - đại diện đơn vị độ xe cho biết, chi phí để nâng cấp toàn diện chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2025 này lên tới 200 triệu đồng. Thời điểm mua mới, chiếc SUV hạng sang có giá lăn bánh gần 4 tỷ đồng.

Chiếc Prado vốn có ngoại thất sơn màu đen bóng. Tuy nhiên, để tăng vẻ hầm hố cho xe, đồng thời bảo vệ lớp sơn nguyên bản không bị trầy xước, chủ xe chọn cách dán decal màu đen mờ. Phần lớn các chi tiết ở ngoại thất đều mang màu đen, tạo nên sự huyền bí, nam tính.

Bên cạnh đó, diện mạo chiếc xe có phần đặc biệt hơn nhờ gói độ Modellista. Phần đầu xe thêm cơ bắp nhờ bộ ốp cản trước to bản, gân guốc. Bên trên, bộ khung ban đầu thay bằng khung vuông vức lớn hơn và thay các thanh nan ngang bằng mặt lưới.

Tương tự, mặt ca-lăng nguyên bản được làm mới với lưới tản nhiệt dạng lưới ô vuông, đính thêm 4 đèn LED màu cam tạo điểm nhấn cho xe. Logo Toyota truyền thống đổi sang logo dạng chữ, giống như mẫu Land Cruiser Prado bán tại thị trường Mỹ.

Hai bên sườn xe gắn thêm miếng ốp màu đen bóng. Bên trên vòm bánh trước, hãng độ Modellista trang trí thêm ốp giả hốc gió.

Đuôi xe thay đổi nhẹ, được bổ sung bộ ốp cản sau góc cạnh. Bên trên cửa hậu, một đuôi gió kéo dài ra phía sau giúp xe thêm phần nam tính. Phía trước mui xe, gói độ này còn trang bị hệ thống đèn LED trợ sáng cho xe.

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu sơn đen, kích thước 20 inch, bên trong là cùm phanh màu bạc tương phản.

Ngoài ra, chủ xe còn nâng cấp thêm một số phụ kiện khác cho chiếc Land Cruiser Prado để phục vụ sở thích đi cắm trại. Những món đồ này đều đến từ thương hiệu Combat Rider, bao gồm một giá nóc tích hợp thang rút, hộp chứa lều bạt cùng một lán che có thể đóng/mở và gấp gọn trên nóc xe.

Nội thất chiếc Land Cruiser Prado 2025 sử dụng tông màu đen chủ đạo tương tự ngoại thất, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu trắng. So với bản tiền nhiệm, xe có nhiều tiện nghi hơn, bao gồm màn hình đa thông tin 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch, hệ thống âm thanh JBL 14 loa, màn hình kính lái HUD,…

Toyota Land Cruiser Prado 2025 được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 2,4 lít, sản sinh công suất tối đa 267 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp, kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD.

Ngoài ra, mẫu SUV này đi kèm với nhiều trang bị phù hợp cho thú vui cắm trại của chủ xe, bao gồm hệ thống treo tự thích ứng AVS, hệ thống lựa chọn đa địa hình cùng 4 chế độ lái địa hình.

