Rolls-Royce Cullinan từ lâu được ví như “gà đẻ trứng vàng” của hãng xe sang Anh quốc. Mẫu SUV siêu sang này cũng đắt khách ở Việt Nam khi hàng chục chiếc cập bến nước ta chỉ trong 7 năm qua, dù giá bán sau thuế lên tới 40-50 tỷ đồng, trong đó một số xe thậm chí có giá lên tới hơn 55 tỷ đồng.

Gần đây, một chiếc Rolls-Royce Cullinan xuất hiện trên thị trường xe cũ với “ODO” chỉ vỏn vẹn 500km đã thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu xe. Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, đây là chiếc Cullinan Black Badge bản nâng cấp (Series II) đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Được biết, xe nhập khẩu thông qua một đơn vị kinh doanh xe sang tư nhân có tiếng ở Hà Nội.

Theo chia sẻ của đơn vị bán xe, chiếc xe đang chào bán với giá 28,5 tỷ đồng. Thời điểm mua mới, giá bán xe ước tính hơn 30 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau vỏn vẹn gần nửa năm sử dụng và 500km lăn bánh, chủ nhân chiếc Cullinan Black Badge 2025 đã chịu khoản lỗ lên tới hơn 1,5 tỷ đồng (tương đương mức khấu hao 3 triệu đồng/km).

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 4 chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II về Việt Nam, trong đó 2 chiếc được nhập khẩu bởi đại lý tư nhân và 2 chiếc nhập khẩu qua đại lý chính hãng. Đặc biệt, một trong số 4 chiếc mang biển số Hà Nội với dãy số 686.68, có giá trị ngang ngửa một chiếc VinFast VF 8 “đập hộp”.

Về ngoại thất, chiếc xe siêu sang này mang màu sơn trắng - tông màu được nhiều chủ xe Cullinan ở nước ta ưa chuộng. So với bản tiền nhiệm, Cullinan Series II mang thiết kế ấn tượng hơn. Cụm đèn pha laser cùng dải LED định vị ban ngày tạo hình chữ L nối liền với hốc gió bên dưới.

Chiếc Cullinan bản Black Badge đặc biệt hơn ba chiếc Cullinan Series II bản tiêu chuẩn còn lại nhờ các chi tiết mạ crôm tối màu ở ngoại thất, bao gồm lưới tản nhiệt, biểu tượng Spirit of Ecstasy, hốc gió, nẹp viền cửa kính, logo bên hông và đuôi xe, tay nắm cửa, ốp cản sau cùng chụp ống xả.

Đường coachline của xe sơn màu cam, kéo dài từ đầu đến đuôi xe và mô phỏng tông màu sử dụng trong khoang nội thất.

Ngoài ra, bản nâng cấp của mẫu SUV siêu sang này còn thay đổi thiết kế mâm xe. Bộ la-zăng kích thước 23 inch mang thiết kế góc cạnh, gân guốc, thay cho kiểu mềm mại trên bản tiền nhiệm. Bề mặt được phay sáng, bên trong sơn màu đen bóng. Kẹp phanh màu đen ẩn phía trong cũng là tùy chọn mua thêm.

Nội thất chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 là sự kết hợp giữa tông màu đen và cam chủ đạo, điểm xuyết bằng một số chi tiết màu trắng trên viền ghế ngồi, tựa lưng cùng táp-pi cửa. Đồng hồ sau vô-lăng đổi từ dạng cơ học sang điện tử. Màn hình giải trí đặt cố định, khác với dạng đóng/mở truyền thống và tích hợp thêm cảm ứng.

Hàng ghế sau gồm 2 ghế ngồi riêng biệt, mang phong cách thương gia và ngăn cách bởi tựa tỳ tay cố định, tủ làm mát rượu, hai ly sâm-panh và hai ly whiskey. Trên lưng ghế trước gắn thêm hai màn hình giải trí và bàn picnic, có thể đóng/mở tự động bằng nút bấm bên cạnh. Trần xe được trang trí bầu trời sao tạo từ 1.344 bóng LED siêu nhỏ.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 được trang bị động cơ V12 6.75L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 591 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được nhà sản xuất công bố là 16-17 lít/100 km.

