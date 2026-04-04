Rolls-Royce Phantom vốn là mẫu sedan siêu sang được nhiều đại gia Việt yêu thích, với số lượng lên tới hàng chục chiếc đã có mặt ở nước ta. Đơn cử, thế hệ thứ VII (sản xuất từ năm 2003-2017) được một số doanh nhân đặt mua mẫu “độc bản” như Phantom Lửa Thiêng, Phantom Hòa Bình Vinh Quang, Phantom Hadar,… với giá trị lên tới 60-70 tỷ đồng.

Ảnh: Đào Long

Gần đây, một chiếc Rolls-Royce Phantom rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá rẻ bất ngờ, khiến nhiều người yêu xe và buôn xe không khỏi ngạc nhiên. Theo chia sẻ của người bán, chiếc xe siêu sang thuộc đời 2007, có giá bán 3,5 tỷ đồng. Chưa rõ “ODO” của xe, song với tuổi đời 19 năm, ước tính chiếc xe đã lăn bánh không dưới 50.000 km.

Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, đây là chiếc Phantom đầu tiên mang biển số 61 (tỉnh Bình Dương cũ), được đổi chủ cách đây vài năm. Tại Việt Nam, Phantom đời 2007 không nhiều nhưng từng gây tiếng vang, trong đó có chiếc Phantom đầu tiên về nước ta (từng của đại gia Khải Silk), Phantom chính hãng đầu tiên (từng của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp).

Thời điểm mua mới, chiếc Rolls-Royce Phantom 2007 có giá lên tới hơn 1,5 triệu USD sau khi đóng đầy đủ các loại thuế, tương đương khoảng 24 tỷ đồng. Sau 19 năm sử dụng, giá trị chiếc sedan siêu sang hiện mất tới 85,5% so với lúc mua mới.

Về ngoại thất, chiếc xe mang màu sơn đen kết hợp cùng màu bạc ở nửa thân trên. Nhiều chi tiết mạ crôm như mặt ca-lăng, biểu tượng Spirit of Ecstasy, viền đèn, ốp viền cửa kính, tay nắm cửa,… còn khá sáng bóng. Tuy nhiên, tổng thể đều có dấu hiệu “lão hóa” theo thời gian.

Nội thất xe bọc da màu kem chủ đạo, kết hợp cùng màu đen. Một số vị trí trên táp-lô, vô-lăng, táp-pi cửa được trang trí với bề mặt giống sợi carbon. Với 19 năm tuổi, khoang cabin xe đã nhuốm “màu thời gian”. Ghế ngồi bọc da xuất hiện nhiều vết nhăn, ố màu. Đây là điều khó tránh khỏi khi sử dụng màu trắng hoặc kem trong nội thất ô tô.

Tay nắm bên trong của cửa xe cũng có dấu hiệu bong tróc bề mặt. Nút bấm vật lý trong xe còn nguyên vẹn, chưa bị mất chữ hay sơn. Xe chỉ trang bị một số tiện nghi như ghế ngồi chỉnh điện, hệ thống giải trí CD 6 đĩa, hệ thống âm thanh cao cấp 15 loa, điều hòa tự động và màn hình giải trí dạng LCD ẩn sau đồng hồ analog trung tâm.

Hàng ghế sau mang cấu hình 3 chỗ ngồi, tựa tỳ tay có thể đóng/mở bằng tay. Ngoài tùy chọn này, hãng xe Anh quốc vẫn có tùy chọn tựa tỳ tay cố định tích hợp hộc chứa ly pha lê và tủ làm mát đồ uống.

Trái tim của Rolls-Royce Phantom VII là động cơ V12 dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất 453 mã lực cùng 720 Nm mô-men xoắn cực đại. Dù có trọng lượng tới 2,5 tấn, xe vẫn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu được hãng xe Anh quốc công bố ở mức 15,7 lít/100km.

Chiếc Phantom VIII Series I (bên trái) và Phantom VIII Series II (bên phải) của đại gia Việt (Ảnh: Tiến Dũng).

Ở mức giá khoảng 3,5 tỷ đồng, một chiếc Rolls-Royce Phantom 2007 mang lại sức hút rất lớn về biểu tượng và đẳng cấp, nhưng xét trên góc độ sử dụng thực tế, đây lại là lựa chọn nhiều rủi ro.

Cùng số tiền này, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu những mẫu xe sang như Lexus RX hay BMW X5, vốn hiện đại hơn, tiết kiệm chi phí vận hành và dễ thanh khoản.

Trong khi đó, Phantom đời 2007 dù từng có giá hàng chục tỷ đồng khi về Việt Nam, lại đi kèm “gánh nặng” bảo dưỡng rất lớn, linh kiện đắt đỏ và khó tìm.

Dù vậy, đây là lựa chọn phù hợp với người mua để chơi, sưu tầm hoặc thể hiện đẳng cấp.

Hiện tại, Phantom thế hệ thứ VII đã được thay thế bằng thế hệ VIII. Tính đến nay, có không dưới 15 chiếc Phantom VIII nhập khẩu về Việt Nam thông qua đại lý tư nhân lẫn chính hãng, với giá bán cao nhất lên tới 60 tỷ đồng.

