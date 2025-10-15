Vua Nệm xuống phố nổi bật với thông điệp ấn tượng

“Mang giấc ngủ ra phố”: Thông điệp lạ mà quen từ Vua Nệm

Sáng 14/10, người dân Thủ đô bắt gặp một “đoàn diễu hành pijama” đi qua nhiều tuyến đường trung tâm. Dàn mẫu nam trong trang phục ngủ, di chuyển bằng xe mui trần và SH hồng nổi bật nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trên phố.

Nhiều người tỏ ra thích thú trước cách làm sáng tạo của Vua Nệm. Chị Nguyễn Thu Huệ (quận Thanh Xuân) kể: “Tôi đang chở con đi học thì thấy mấy bạn trẻ mặc đồ ngủ có logo Vua Nệm chạy xe hồng, chở theo thùng đựng gối với mấy câu nhắc vừa buồn cười vừa dễ thương”.

Những thông điệp độc đáo tạo ấn tượng mạnh trên đường phố

Hoạt động này là điểm nhấn trong chiến dịch “Vua Nệm nhắc đi ngủ” nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ. Nếu trên mạng xã hội Vua Nệm nhắn gửi “đừng skip quảng cáo, hãy skip những đêm mất ngủ”, thì ngoài đường phố, thương hiệu tiếp cận công chúng bằng cách trực diện hơn, với loạt thông điệp dùng ngôn ngữ trẻ trung hài hước như: “Tôi cho phép em về ngủ, deadline để mai”, “Người đẹp, việc của em là ngủ ngon”, “Baby à, ngủ đủ làm chủ cuộc đời”...

Vua Nệm xuất hiện tự tắt quảng cáo để nhắc khách hàng đi ngủ sớm

Chỉ sau vài giờ đồng hồ, thông điệp đã phủ sóng mạng xã hội, tạo nên với hàng chục nghìn lượt quan tâm, tương tác.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Hiện nay có tới 37% người trẻ Việt Nam gặp vấn đề về giấc ngủ, do lối sống thức khuya sử dụng thiết bị điện tử. Thông qua hoạt động truyền thông đa kênh, chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp về sức khỏe giấc ngủ tới cộng đồng bắt đầu từ lời nhắc đơn giản: Hãy đi ngủ sớm!

Vua Nệm tuổi 18: Trẻ trung, sáng tạo trên hành trình mang lại giấc ngủ ngon

Tuổi 18 đánh dấu bước ngoặt trong hành trình chuyển mình của Vua Nệm: một hình ảnh trẻ trung, gần gũi và sáng tạo hơn trong cách tiếp cận người tiêu dùng. Trong tương lai, Vua Nệm tiếp tục theo đuổi sứ mệnh mang đến giấc ngủ đáng giá bằng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu giá thành tới tay người tiêu dùng. Hướng đi này không chỉ giúp thương hiệu tiếp cận nhiều khách hàng hơn mà còn củng cố vị thế tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc giấc ngủ tại Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông, Vua Nệm triển khai chương trình tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập với hàng nghìn ưu đãi và quà tặng ý nghĩa cho giấc ngủ. Cụ thể, khách hàng mua sắm trong dịp này sẽ được: Tặng vỏ gối ôm phiên bản đặc biệt 18 năm khi ghé cửa hàng check-in, tặng ghế massage trị giá tới 25 triệu đồng, giảm giá nệm đến 8 triệu đồng, mua nệm chỉ từ 1,8 triệu đồng, cùng hơn 1.800 phần quà thiết thực cho giấc ngủ.

Chương trình được áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng và website vuanem.com, mang đến cơ hội để người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm chất lượng, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, trẻ trung và bền bỉ của thương hiệu trên hành trình “mang đến giấc ngủ đáng giá” cho người Việt.

Minh Hòa