Yêu màu tím

Những ngày tháng 8, chị Nguyễn Thị Trúc Phương (39 tuổi, xã Bến Lức, Tây Ninh) mang theo những bộ váy yêu thích đến vườn hoa linh sam đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Tại đây, chị thoải mái ngắm cảnh, lưu lại bộ ảnh đẹp cùng màu hoa tím mộng mơ.

Chị Phương biết đến vườn hoa qua mạng xã hội. Ngay lần đầu tiên thấy bạn bè đăng tải những bức ảnh đẹp cùng vườn hoa tím bạt ngàn, chị đã lập tức xin địa chỉ rồi tìm đến trải nghiệm.

Mỗi khi vườn hoa nở rộ, chị Phương đều đến tham quan, chụp ảnh

“Tôi yêu màu tím nên mỗi khi vườn hoa nở rộ, tôi lại đến ngắm hoa, chụp ảnh. Đến vườn, tôi luôn có cảm giác thư giãn, thoải mái.

Hoa không chỉ đẹp mà còn có hương thơm quyến rũ. Vì vậy, mỗi khi vườn vào thời điểm hoa đẹp nhất, rất đông du khách từ các địa phương tìm đến tham quan, chụp ảnh”, chị chia sẻ.

Tại vườn, chị Phương có cảm giác thư giãn, thoải mái

Khu vườn được anh Nguyễn Phương Tòng (45 tuổi, xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) gây dựng từ nhiều năm trước. Vốn yêu thích màu tím từ nhỏ, 9 năm trước, anh lên mạng tìm các loài cây có hoa màu tím để trồng làm cảnh.

Thấy cây linh sam siêu bông cho hoa đúng màu mình yêu thích, anh mua một vài cây về trồng thử. Sau khi trồng, cây phát triển tốt, cho hoa đẹp nên anh mua thêm.

Khu vườn do anh Tòng gây dựng từ 9 năm trước

Hiện nay, trên diện tích khoảng 1.000m2, anh có khoảng 60-70 gốc linh sam cao từ 2-4m. Do có tuổi, tán cây tỏa rộng, rất sai hoa.

Mỗi khi vào mùa hoa, khu vườn như được phủ kín bởi những chùm hoa tím dày đặc. Từ xa, khu vườn tạo thành một mảng màu tím trải dài rất đẹp mắt, tỏa hương thơm đặc trưng.

“Linh sam là loài hoa dễ chăm sóc. Nếu trồng trực tiếp xuống đất, cây phát triển tốt, cho hoa đẹp mà chỉ cần thỉnh thoảng bón phân. Nếu trồng trong chậu sẽ tốn công chăm sóc hơn.

Trông từ xa, khu vườn tạo thành một mảng màu tím trải dài, tỏa hương thơm đặc trưng

Cây càng lâu năm càng sai hoa. Hoa thường nở rộ vào các tháng 2, 4 và 8; những tháng còn lại cây vẫn cho hoa nhưng không nhiều bằng.

“Mỗi đợt hoa chỉ đẹp trong khoảng 3-4 ngày, trong đó có một ngày hoa nở ‘tưng bừng’ nhất. Vì vậy, tôi hay nói vui rằng muốn bắt được khoảnh khắc hoa đẹp nhất, thơm nhất thì phải có duyên và đủ đam mê”, anh Tòng chia sẻ.

Mời khách đến "thưởng hoa" miễn phí

Vườn thu hút đông đảo khách từ khắp nơi đến ngắm hoa, chụp ảnh

Từ những năm 2021, 2022, vào thời điểm vườn linh sam cho hoa đẹp nhất, anh Tòng đón tiếp hàng trăm lượt khách đến tham quan mỗi ngày. Ngoài người dân địa phương, khu vườn còn thu hút đông đảo khách tham quan từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Để khách có không gian ngắm hoa, chụp ảnh, anh phát quang cỏ dại, dọn cành khô, lá mục trong vườn. Anh cũng trồng thêm một số loại cây khác như: hướng dương, xương rồng, dưa hấu, bầu hồ lô… để mọi người có thêm khung cảnh chụp ảnh.

Anh còn chủ động thông báo thời điểm vườn cho hoa đẹp nhất để mọi người sắp xếp thời gian đến tham quan miễn phí. Tại vườn, anh Tòng không thu bất kì khoản phí nào kể cả tiền nước uống, gửi xe…

Tại vườn, khách được tham quan miễn phí. Thậm chí chủ vườn còn tặng nước uống, tình nguyện hỗ trợ chụp ảnh, quay phim...

Chị Phương chia sẻ: “Chủ vườn rất nhiệt tình, hiếu khách. Anh không chỉ miễn phí mọi thứ mà còn tặng nước uống và sẵn sàng hỗ trợ chụp ảnh, quay phim không công cho bất cứ ai có nhu cầu”.

Trước đây, anh Tòng chỉ trồng linh sam trong vườn. Một lần, thấy các nữ sinh đi ngang muốn vào chụp ảnh nhưng còn ngại ngùng, anh chủ động mời vào. Tuy nhiên, các em vẫn không dám bước vào. Từ đó, anh quyết định trồng thêm một hàng linh sam sát mặt đường để bất cứ ai đi qua cũng có thể dừng lại chụp ảnh.

Hiện nay đoạn đường nhỏ đi ngang vườn linh sam của anh Tòng trở nên thơ mộng, được nhiều người đến check-in

Từ đó, đoạn đường đi qua khu vườn của anh trở nên thơ mộng với một bên là ruộng lúa xanh, bên còn lại là hàng linh sam rực rỡ màu hoa tím. Nhiều người khi đến vườn cũng chọn đoạn đường này để thực hiện các cảnh quay đẹp làm kỷ niệm.

Anh Tòng bộc bạch: “Ai cũng có đam mê. Tôi xem việc chăm sóc, chia sẻ vườn hoa linh sam của mình đến mọi người là một đam mê lành mạnh, đem lại niềm vui cho bản thân, cộng đồng.

Cho dù mục tiêu tương lai của tôi là gì, cuộc sống sau này có thăng trầm ra sao thì vườn linh sam này vẫn mãi là khu vườn chung cho những người yêu màu tím đến tham quan, trải nghiệm miễn phí”.

Anh Tòng cho biết sẽ tiếp tục cho mọi người đến tham quan khu vườn miễn phí

Bà Lê Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch xã Mỹ Hạnh cho biết: “Tại địa phương, anh Tòng có vườn hoa linh sam được nhiều người biết đến. Mỗi khi hoa nở đẹp, khu vườn thu hút nhiều người từ khắp nơi đến tham quan, chụp ảnh miễn phí. Trước đây, địa phương tư vấn cho anh xây dựng mô hình kinh doanh quán cà phê, dịch vụ tham quan để tạo thu nhập nhưng anh từ chối. Ngoài ra, cũng có đơn vị đặt vấn đề thuê lại khu vườn để đầu tư nhưng anh cũng không đồng ý”.

Ảnh: NVCC