Ngày 2/10, Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (Khánh Hòa) thông báo mời các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 7 điểm thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa.

Trong thông báo mới nhất, đơn vị này cho biết sẽ cho thuê môi trường rừng tại 7 điểm sinh thái nằm trong phân khu dịch vụ và hành chính, với tổng diện tích hàng trăm ha.

Trong đó, xã Vĩnh Hải có 6 khu vực, gồm các khoảnh từ 1 đến 6 thuộc các tiểu khu 150, 158, 162, với tổng diện tích khoảng 377ha. Các khu này nằm trong phạm vi các phân khu dịch vụ, hành chính, nhằm khai thác hợp lý nguồn tài nguyên rừng.

Tại xã Công Hải, các khu vực được cho thuê gồm các khoảnh 1, 2, 4, 5, 7 thuộc tiểu khu 138 và 141, tổng diện tích gần 200ha.

Một góc công viên đá, Vườn quốc gia Núi Chúa tại xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành

Theo Ban quản lý, hoạt động du lịch hiện tập trung chủ yếu tại các khu vực như vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, Công viên Đá và đỉnh Núi Chúa. Các hoạt động chủ yếu mang tính mùa vụ, hạn chế vào mùa mưa bão (từ tháng 9 đến tháng 3), với các tour chủ yếu xem san hô, dạo biển.

Trong khi đó, hoạt động tham quan bằng tàu đáy kính đã được triển khai, nhưng các sản phẩm, dịch vụ du lịch vẫn chưa tương xứng. Các tiềm năng sinh thái như trekking, leo núi, lặn biển, thăm bãi rùa đẻ vẫn chưa được khai thác đúng mức.

Ngoài ra, đơn vị này cho hay, chính sách cho thuê môi trường rừng nhằm khai thác hợp lý, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái cao cấp, tạo sinh kế bền vững cho địa phương và thúc đẩy nền kinh tế xanh.

Tuy nhiên, Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình cũng yêu cầu các nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí khắt khe về tài chính, phương án khả thi và cam kết quản lý rừng bền vững.