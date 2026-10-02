Sở Xây dựng Khánh Hòa đã làm việc với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Golden Square tại phường Nam Nha Trang, yêu cầu giải trình và cam kết thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ mua nhà theo quy định.

Ngày 2/10, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) tại dự án Golden Square (dự án CT-01) thuộc Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, do Công ty CP Đông Á Golden Square làm chủ đầu tư.

Trước đó, qua Hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Khánh Hòa, người dân cho biết hơn 100 hồ sơ đăng ký nguyện vọng mua NOXH tại dự án CT-01 đến gần thời điểm công bố mới được xử lý. Theo phản ánh, việc này khiến một số hồ sơ bị loại hoặc người dân không thể tiếp tục đăng ký mua nhà.

Người dân cũng phản ánh việc chủ đầu tư thông báo cho khách hàng qua các số điện thoại lạ, không được công bố trên website hoặc thông báo chính thức. Thời gian từ khi nhận thông báo đến lúc đặt cọc chỉ khoảng 2-3 giờ, khiến nhiều người không kịp chuẩn bị tài chính.

Ngoài ra, khách hàng cho rằng phương án thanh toán của chủ đầu tư quá gấp. Từ lúc đặt cọc đến khi ký hợp đồng, người mua phải thanh toán tổng cộng 30% giá trị căn hộ trong thời gian ngắn. Theo phản ánh, việc phải xoay xở 300-500 triệu đồng trong vòng 5 ngày là áp lực lớn với nhiều người có nhu cầu mua nhà thực sự.

Dự án NOXH CT-01 tại phường Nam Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư giải trình

Trong văn bản trả lời, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết qua kiểm tra bước đầu, những người phản ánh về việc “giam giữ hồ sơ”, “ép thời gian đặt cọc” và “tỷ lệ đóng tiền” chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bằng chứng cũng như thông tin liên lạc.

Do đó, cơ quan này chưa đủ cơ sở xem xét, xử lý vụ việc theo quy định và chưa thể kết luận các nội dung phản ánh có phải hành vi vi phạm pháp luật hay không.

Tuy nhiên, ngày 25/9, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp với Công ty CP Đông Á Golden Square để làm rõ các nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, Sở yêu cầu chủ đầu tư báo cáo, giải trình cụ thể; đồng thời cam kết việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và toàn bộ quy trình bán NOXH tại dự án phải tuân thủ quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Dự án nhà xã hội CT-01 nằm tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, có tổng diện tích khoảng 1ha, gồm 2 khối chung cư cao 15 tầng. Dự án có tổng cộng 772 căn hộ, diện tích từ 35-77m2. Giá bán được công bố hơn 24,68 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT 5% nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027.