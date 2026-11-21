Vườn rau xanh mướt trên ban công 20m2 của nàng dâu Việt ở Thượng Hải trồng những loại rau quen thuộc của Việt Nam như rau muống, mồng tơi, cải xanh...

Trồng rau để vơi nỗi nhớ nhà

13 năm sống và làm việc ở Thượng Hải (Trung Quốc) mỗi khi muốn nấu món Việt, chị Lê Thị Thương (33 tuổi) thường gặp khó ngay từ khâu tìm nguyên liệu.

Ở đây, một số loại rau vốn quen thuộc với chị như rau muống, rau dền, mồng tơi... đôi lúc khá khó mua. Kể từ khi có nhà riêng, được chồng và con gái ủng hộ niềm đam mê trồng rau trái, hoa cỏ, chị đã có thể hái những loại rau ấy ngay tại ban công nhà mình.

Khu vườn là nơi chị Thương đặc biệt yêu thích trong căn nhà của mình

Chồng chị Thương là người Trung Quốc. Cách đây vài năm, vợ chồng chị mua được nhà ở Thượng Hải. Bố mẹ chồng của chị ủng hộ gia đình nhỏ 3 người sống riêng để có không gian riêng tư, tăng sự kết nối.

Khoảng ban công rộng 20m2 ban đầu được chị ưu tiên trồng hoa bởi chị vốn thích trồng hoa từ nhỏ.

Chị trồng hoa tulip, cẩm tú cầu, hoa hồng, phi yến, hoa chuông xanh và mao lương... và vào mùa hoa nở, ban công luôn ngập tràn màu sắc.

Vào năm 2020, khu vực chị sống thực hiện cách ly vì dịch Covid-19. Chị quyết định trồng xen kẽ rau và hoa để phục vụ bữa ăn gia đình, đặc biệt là có rau sạch cho con gái ăn dặm.

“Những ngày quanh quẩn trong nhà, việc gieo hạt và chăm cây giúp tôi bớt buồn, vơi nỗi nhớ nhà mà gia đình cũng có thêm rau cho bữa ăn.

Qua thời gian cách ly, chăm sóc vườn rau đã trở thành thói quen và sở thích của tôi”, chị Thương chia sẻ.

Những loại rau trái trong khu vườn của chị Thương

Theo chị, để gây dựng một vườn rau trên ban công, việc quan trọng đầu tiên cần làm là có phương án chống thấm kỹ lưỡng, đường thoát nước phải thông suốt. Nếu nước mưa đọng lại, sàn ban công có thể hư hỏng, rau cũng dễ thối rễ.

Sắp xếp các chậu rau làm sao để có thể đón nắng cũng là việc phải lưu ý. Ban công nhà chị ở hướng Bắc, có những góc chỉ nhận được ánh nắng trong vài tiếng/ngày.

Chị cẩn thận quan sát nắng chiếu tới đâu rồi xếp chỗ cho từng loại rau, dành những khoảng sáng hơn cho cây ưa nắng và tận dụng phần còn lại cho các giống chịu bóng.

“Phải qua vài vụ, tôi mới biết giống rau nào hợp với điều kiện ban công nhà mình. Có lần gieo sai thời điểm, tôi chờ mãi hạt mới nảy mầm, rau cũng còi cọc.

Mỗi lần như vậy, tôi lại tìm hiểu thêm về thời vụ, đặc tính của cây và cách bón phân. Tôi thường bắt sâu bằng tay. Có đợt sâu bệnh lan rộng, tôi phải cắt bỏ cả khóm rau, phơi đất rồi gieo lại”, chị Thương kể.

Khu vườn của chị Thương luôn ngập tràn màu sắc

Vườn rau trên ban công nhà chị Thương xanh mướt hơn cả từ tháng 3 đến tháng 11 hằng năm. Mùa hè ở Thượng Hải khá giống Việt Nam nên chị thường trồng rau muống, rau dền, mồng tơi, đỗ, cà tím, cà chua và các loại ớt.

Trời lạnh, chị chuyển sang các loại rau ôn đới, cùng các loài hoa như tulip, hoa chuông xanh và mao lương.

Nhờ thay giống theo mùa, chị có đủ rau xanh cho gia đình 3 người dùng quanh năm. Những tháng thu hoạch nhiều, chị mang rau biếu hàng xóm, người thân và bạn bè.

Vườn rau kết nối gia đình

Kể từ khi có vườn rau xanh ở ban công, chị Thương thuận tiện hơn khi chế biến các món Việt. Chồng chị thương vợ, cũng góp phần giữ hương vị quê vợ trong căn nhà mình ở Thượng Hải.

“Anh ấy học nấu các món ăn vợ thích và thường chọn gia vị Việt Nam để vợ vơi nỗi nhớ nhà. Tôi rất trân trọng sự thấu hiểu ấy”, chị Thương chia sẻ.

Chị Thương thích khoảnh khắc thu hoạch rau trái trong vườn

Kể từ ngày có khu vườn, cuộc sống của gia đình nhỏ thay đổi rất nhiều, nhất là thói quen sinh hoạt trong thời gian rảnh.

Trước kia, vợ chồng chị thường đọc sách hay làm việc trong phòng. Giờ đây, họ hay mang sách ra ban công ngồi đọc, cùng nhau uống trà chiều, trò chuyện hoặc ngồi phơi nắng ở góc xanh mướt này.

Có ngày muốn đổi không khí, gia đình nhỏ lại dọn cơm ra ngồi ăn ở ban công.

Khu vườn xanh mướt rau, chị Thương thỏa thích nấu nướng

Con gái 5 tuổi của chị Thương rất thích giúp mẹ chăm sóc rau trái, hoa cỏ. Thấy con hào hứng, chị để bé cùng làm những việc vừa sức như vặt lá, thu hoạch rau trái...

“Tôi hy vọng, qua những hoạt động này con sẽ học được cách kiên nhẫn chờ một cái cây lớn lên, gần gũi hơn với thiên nhiên và bớt thời gian xem ti vi, điện thoại”, chị Thương chia sẻ.

Khu vườn là nơi gia đình chị Thương thư giãn

Sống ở Thượng Hải nhiều năm, chị Thương vẫn cố gắng gìn giữ nếp sống, truyền thống của Việt Nam theo cách của mình.

Chị thường nói chuyện bằng tiếng Việt với con, dạy con hát những bài thiếu nhi Việt Nam. Chị cũng sắp xếp đưa chồng con về Việt Nam mỗi năm. Tháng 9 vừa qua, cả nhà đã có một chuyến thăm quê và cuối năm nay, chị lại dự định đưa chồng con về ăn Tết với bố mẹ.

Ảnh: NVCC