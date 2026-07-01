Biến bãi đất trống thành vườn rau xanh tốt

Chị Trần Thư (32 tuổi) là nhân viên y tế, hiện sống ở phường Hà Đông, Hà Nội. Tháng 3/2026, thấy dưới chân chung cư nơi gia đình sinh sống có bãi đất trống của dự án chưa xây dựng, chị nảy ra ý tưởng khai hoang làm vườn, trồng rau.

Chị mong muốn có thể chủ động nguồn thực phẩm sạch hàng ngày cho cả nhà và tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

“Trước khi trồng trọt, mình xin phép bác bảo vệ ở khu dự án. Bác đồng ý và nhiệt tình hỗ trợ mình làm một số hạng mục như giàn mướp, hàng rào, cửa ra vào vườn…”, chị Thư kể.

Chị Thư biến bãi đất trống dưới chân chung cư ở Hà Nội thành vườn rau xanh tốt

Ban đầu, bãi đất trống chỉ toàn sỏi và đất sét. Chị Thư phải tranh thủ những ngày trời mưa, chờ đất mềm mới tiến hành cuốc và làm đất.

Sau đó, chị mua thêm phân trùn quế, vôi và trấu hun để cải tạo đất và bổ sung dinh dưỡng cho cây. Thỉnh thoảng, nếu xin được bã thuốc bắc hay xơ dừa, chị cũng mang về trộn thêm vào đất.

Dần dà, khi có kinh nghiệm hơn, chị còn tận dụng các gốc rau, lá cây sau thu hoạch cùng rác thải hữu cơ từ rau củ quả trong bếp để tự ủ phân.

"Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tạo nguồn phân bón tự nhiên giúp đất tơi xốp, màu mỡ hơn, đồng thời góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo rau trái trồng sạch, an toàn cho sức khỏe”, nữ nhân viên y tế chia sẻ.

Khu vườn tràn ngập các loại rau trái theo mùa

Hiện, khu vườn được chị Thư khai hoang từ bãi đất trống dưới chân chung cư có diện tích khoảng 200m2.

Để trồng trọt hiệu quả, thuận tiện chăm sóc mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, chị chia vườn thành nhiều luống và trồng đa dạng rau trái theo mùa, từ các loại rau ăn lá như rau ngót, rau đay, mồng tơi, rau muống, xà lách, rau dền, rau thơm… cho đến các giống cây cho quả như ớt, mướp, cà, đậu đũa, đậu bắp...

“Mình trồng rau theo tiêu chí mùa nào thức nấy, ưu tiên các giống ngắn ngày để hạn chế sâu bệnh và dễ chăm bón, lại cho thu hoạch thường xuyên.

Riêng mướp, mình trồng thành 2 khu: khu leo giàn và khu leo bờ rào để che phủ hàng rào, giúp vườn trông đẹp mắt hơn. Còn rau muống dễ ăn và chế biến được nhiều món nên mình trồng hẳn 3 luống để có thể hái liên tục”, chị Thư nói thêm.

Chị Thư gieo trồng theo hình thức luân phiên, gối vụ để vườn luôn xanh tốt, cho thu hái thường xuyên

Giàn mướp được chị trồng dọc bờ rào tuy không sai quả như làm leo giàn nhưng giúp che đi phần hàng rào cũ kỹ, tạo góc vườn xanh mát và đẹp mắt hơn

Hàng ngày, tuy công việc bận rộn nhưng chị vẫn tranh thủ 1-2 tiếng đồng hồ để xuống vườn vào cuối buổi chiều, tranh thủ tưới cây, nhổ cỏ và chăm sóc các luống rau.

Cuối tuần rảnh rỗi hơn, chị dành thời gian cho vườn cả sáng sớm và chiều tối, tự thực hiện các công việc như cải tạo đất, bón phân và gieo trồng lứa rau mới.

Thỉnh thoảng có những hôm bận việc đột xuất không thể ra vườn, chị lại nhờ hàng xóm hỗ trợ và được ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình.

Nhờ trồng nhiều loại và “mát tay” nên rau có sản lượng tốt. Vài tháng nay, chị Thư hiếm khi phải đi chợ mua rau

Việc trồng trọt, chăm vườn giúp chị thấy thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng

Món quà tinh thần lớn

Mẹ đảm 32 tuổi thừa nhận, nhờ tự mày mò, tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt và tham khảo kinh nghiệm từ một người bạn là kỹ sư nông nghiệp mà chị có thể “hô biến” bãi đất trống thành vườn rau xanh tốt, “trồng một lần, ăn cả năm”.

Vào mùa thu hoạch, gia đình 4 người của chị sử dụng không hết rau trái trong vườn. Vì thế, cứ vài ngày một lần, chị lại tranh thủ thu hái, chia sẻ thành quả lao động với đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh.

“Nhận những bó rau xanh, sạch mà mình tự trồng và chăm sóc, mọi người thấy rất vui. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang lại giá trị về tinh thần, giúp tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết”, chị bày tỏ.

Từng bó rau được nữ nhân viên y tế gói ghém cẩn thận để mang biếu đồng nghiệp, hàng xóm

Người phụ nữ đảm đang này cũng tiết lộ, khu vườn không chỉ mang đến nguồn rau trái sạch cho gia đình giữa lòng Hà Nội mà còn trở thành nơi thư giãn, giải tỏa căng thẳng.

Góc vườn xanh mát cũng giúp chị thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu và gợi nhớ khung cảnh vườn nhà bình yên ở làng quê.

Ngoài ra, việc chăm sóc vườn hàng ngày còn giúp bà mẹ 2 con tăng cường vận động, tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị và có thêm nguồn năng lượng tích cực.

Ảnh: Trần Thư