Trồng rau, nuôi gà trên sân thượng

Chị Phạm Hậu (nickname Hậu Phạm, phường Long Thành, Đồng Nai) từ lâu đã ấp ủ mơ ước vun trồng một vườn rau trên sân thượng để cung cấp nguồn rau sạch cho gia đình nhưng chưa có cơ hội.

Tháng 9/2025, ngay khi chuyển về căn nhà mới, chị quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ. Chị yêu cầu phía xây dựng đảm bảo hệ thống chống thấm tốt nhất có thể để thoải mái trồng rau trái trên sân thượng.

Vườn rau sân thượng của chị Hậu nhìn từ trên xuống

“Chuyển về nhà mới được 3 tuần, khi cuộc sống dần ổn định, tôi bắt đầu thiết kế các khu vực trồng rau, trái trên sân thượng 90m2.

Tôi lên ý tưởng, vẽ phác thảo khu vườn nhỏ còn chồng tôi là người thực hiện mọi thứ từ hàn kệ để chậu, làm giàn, lắp chuồng gà cho đến chở đất lên sân thượng...”, chị Hậu kể.

Sân thượng nhà chị rộng 90m2, được chia làm 3 khu. Khu vực phía trước sân, chị dùng để trồng hoa và một số loại cây ăn trái; khu vực phía sau sân thượng rộng khoảng 20m2, chị dùng để trồng rau xanh và xây chuồng nuôi chim, gà; khoảng giữa sân, chị lắp bàn ghế để ngồi thư giãn, thưởng trà.

Khu vườn trồng nhiều loại rau xanh, cây ăn trái của chị Hậu

Ở vườn rau, chị Hậu trồng luân phiên gối vụ nhiều loại rau khác nhau như: mồng tơi, rau muống, bông cải, bắp cải, dưa leo, bầu, bí đao, bí đỏ, khổ qua, cà chua và một số loại rau gia vị.

Còn ở sân trước, chị tận dụng xung quanh 2 bên lan can trồng một số cây ăn trái như: táo thái, ổi, mận, xoài, cóc, dâu tây, dâu tằm, khế, tắc, chanh... cùng một số loại hoa như: hoa hồng, mười giờ, bằng lăng, thiên lý...

Ở khoảng giữa sân, chị thường tổ chức những bữa tiệc nhỏ bên gia đình. Chị sắm loa đài, kèm thêm máy chiếu, thi thoảng chiếu phim để cả nhà cùng xem.

“Tôi muốn tạo không gian thư giãn trong chính ngôi nhà của mình để mỗi thành viên thấy thoải mái, ấm áp”, chị Hậu nói.

Chị Hậu đam mê trồng rau và chăn nuôi

Điều đặc biệt nhất tại khu vườn sân thượng của chị là chiếc chuồng gà 3 tầng. Việc nuôi gà, chim cút trên sân thượng là hiếm hoi bởi không phải ai cũng kiên nhẫn chăn nuôi gia cầm trong không gian hẹp, chưa kể việc xử lý chất thải khá phức tạp.

Thế nhưng, bằng đam mê và sự tính toán cẩn thận, chị Hậu đã có thể chăn nuôi trên sân thượng của nhà mình.

Khu vực nuôi gà và chim cút trên sân thượng của chị Hậu

Hiện tại, chị Hậu nuôi 30 con gà rutin, 40 con gà giống Ai Cập và Mông đen, 10 con gà con và 20 con chim cút.

“Chuồng gà nằm ở mặt sau sân thượng, được thiết kế kiểu 'chung cư 3 tầng' để nuôi được nhiều. Nền chuồng được làm nghiêng để khi gà đẻ trứng có thể lăn ra ngoài, tránh trường hợp gà dẫm vỡ hoặc mổ trứng.

Tôi làm thành một quy trình khép kín, từ cách thiết kế chuồng gà đến việc vệ sinh và xử lý phân. Khay phân được bỏ bên ngoài và dưới chuồng, kết hợp với men vi sinh để làm khô phân và khử mùi hôi. Mỗi tuần tôi vệ sinh chuồng gà 1 lần, phân gà cho vào thùng ủ hoai mục dùng để bón rau, cực kỳ tốt”, chị Hậu chia sẻ.

Thư giãn bên vườn rau

Năm tháng qua, chị Hậu có những khoảng thời gian tuyệt vời bên khu vườn xanh mướt của mình. Mỗi sáng, khi chồng đưa các con đi học, chị không vội đi làm, cũng không cầm điện thoại lướt mạng mà lên sân thượng đón nắng sớm, ngắm nhìn vườn rau, nghe tiếng gà cục tác. Mọi thứ với chị đều rất thật.

Chị Hậu trồng được nhiều loại rau xanh, trái cây trên sân thượng

Khi rau trái đến lúc được thu hoạch, chị lại xách giỏ tre lên sân thượng để “đi chợ”. Đảo một vòng, chị thu được nào rau xanh, trái cây, nào trứng gà, trứng cút... tất cả đều sạch sẽ, đảm bảo an toàn.

Sau đó, chị xuống nhà chia rau trứng vào hộp để phục vụ bữa ăn gia đình. Nhờ có vườn rau xanh, thực đơn mỗi ngày của nhà chị rất phong phú.

“Được ăn rau trứng sạch do chính mình trồng và chăn nuôi là cảm giác tuyệt vời, vừa an tâm, vừa thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra”, chị Hậu chia sẻ.

Bà mẹ Đồng Nai miêu tả mỗi buổi sáng của mình là lúc “nhặt trứng, hái rau và 'nhặt' lại sự bình yên”. Giữa nhịp sống vội vã, lúc chăm sóc và thu hoạch rau khiến chị thấy mình được sống chậm rãi, đủ đầy hơn.

Chị Hậu thu hoạch được nhiều rau, trứng từ vườn rau sân thượng

Vườn rau sân thượng cũng là nơi kết nối vợ chồng chị. Trước đây, sau mỗi ngày dài bận rộn với công việc, chị Hậu và chồng thường giải khuây bằng cách lướt điện thoại.

Nhưng hiện tại thì khác, mỗi chiều về, vợ chồng chị lại cùng nhau lên sân thượng chăm sóc vườn rau, người tưới cây, người nhặt trứng... Những khoảnh khắc bình yên ấy khiến chị thấy ấm áp và hạnh phúc.

“Với tôi, sân thượng không chỉ là nơi trồng rau, nuôi gà mà còn là nơi nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn. Mỗi ngày, chỉ cần hái được vài nắm rau, nhặt được vài quả trứng, tôi đã thấy có đủ năng lượng tích cực cho cả ngày dài”, chị Hậu bày tỏ.

Ảnh: NVCC