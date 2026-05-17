Chị Kiều phủ kín sân thượng và phần mái che sân nhà thành vườn rau quanh năm xanh mát

Thay đổi đam mê

Chị Trần Thị Ngọc Kiều (SN 1983, phường Chánh Hiệp, TPHCM) đặc biệt yêu thích phong lan. Trước đây, dù ở đâu, chị cũng trồng những giỏ lan cho hoa rực rỡ.

Tuy nhiên, trong thời gian giãn cách vì dịch Covid-19, không thể đi chợ, gia đình chị thiếu rau xanh trong bữa cơm hằng ngày. Chị nhận thấy, thay vì trồng hoa thì nên trồng rau, cây trái để sử dụng.

Chị bàn với chồng và được anh ủng hộ. Chồng chị cải tạo, gia cố sân thượng, mái che sân nhà thành nơi trồng cây. Sau đó, anh giúp vợ vận chuyển đất, phân bón, chậu trồng lên sân thượng.

Chị thiết kế cổng vào vườn rau bằng 2 gốc hoa giấy để tạo điểm nhấn

Từng là nông dân, chị Kiều trộn, xử lý đất theo hiểu biết của mình để có hỗn hợp đất trồng phù hợp. Chưa có nhiều kinh nghiệm làm vườn trên sân thượng, chị tập trồng với số lượng ít.

Vừa trồng, chị vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Sau đó, chị áp dụng các hướng dẫn ấy vào thực tiễn khu vườn rồi rút ra phương pháp trồng, chăm sóc cây cho mình.

Với mục đích tạo ra vườn rau trái an toàn cho gia đình, chị chọn cách trồng cây 100% hữu cơ. Chị không sử dụng bất kỳ loại phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu nào, kể cả các chế phẩm sinh học.

Trong vườn, chị Kiều trồng nhiều loại rau

Chị cho biết: “Vì khu vườn nằm trên sân thượng nên cây trồng ít bị sâu hại tấn công. Nếu có sâu bệnh, tôi chọn nhổ bỏ cây bị nhiễm thay vì phun thuốc.

Về phân bón, tôi chủ yếu sử dụng phân trùn quế, phân dơi, phân gà viên Nhật Bản, phân chim yến. Ngoài ra, tôi sử dụng thêm rác bếp, mua chuối hỏng về ủ làm phân bón cho cây”.

Chị Kiều trồng cây, rau theo nhu cầu, sở thích của các thành viên trong gia đình chứ không trồng theo mùa.

Chị trồng thêm một số loại cây ăn trái mà gia đình ưa thích

Hiện, trong diện tích khoảng 60m2 trên sân thượng, chị trồng nhiều loại rau như: bí đỏ, bí đao, cải thìa, cải nhúng, cải xanh, rau dền đỏ, rau dền hồng, mùng tơi, cà chua…

Chị cũng trồng thêm các loại cây ăn trái như: mãng cầu, kỷ tử, chuối, đu đủ...; xen kẽ các chậu trồng rau, cây ăn trái là những chậu hoa hồng, đồng tiền, cúc, hướng dương… rực rỡ hoa.

Khu vườn được điểm xuyết thêm nhiều loài hoa bung nở quanh năm

Nơi giải trí, sống xanh của gia đình

Để có vườn rau sạch, chị Kiều đầu tư nhiều thời gian, sức lực. Vì phải đi làm, chăm con nhỏ, chị thường xuyên thức khuya dậy sớm chăm vườn.

Sáng, chị dậy từ 5h để lo việc nhà, tưới cây, chăm vườn rồi mới đến công ty. Chiều tối, chị dành khoảng 2 giờ đồng hồ trên vườn để tưới, bón phân, xử lý sâu bệnh, trồng thêm các loại rau cần thiết.

Các con chị Kiều yêu thích khu vườn, thường xuyên chăm sóc cây, thu hoạch rau, trái cùng mẹ

Những nỗ lực của chị giúp gia đình có vườn rau, trái xanh mát quanh năm. Nhờ khu vườn này, nhiều năm nay, chị Kiều không phải đi chợ mua rau.

Không chỉ vậy, mỗi khi rau nhiều, chị còn tặng hàng xóm, gửi cho người thân sử dụng.

Từ khi có khu vườn, chị Kiều không phải đi chợ mua rau sạch

Khu vườn trên sân thượng của chị Kiều cũng được nhiều bạn bè, người yêu cây đến tham quan và đều bất ngờ trước giàn nho kẹo lúc lỉu quả.

Theo chị Kiều, nhiều người vẫn chưa tin tại TPHCM có thể trồng nho trên sân thượng. Tuy nhiên, sau 3 năm trồng, chị nhận thấy việc chăm sóc, "ép" cho nho ra quả theo ý muốn dễ hơn so với các loại cây khác.

Giàn nho của chị Kiều cho 2 mùa trái/năm

Hiện, chị nắm được kỹ thuật cắt nước, tạo cành, bón phân… để có một "giàn nho đúng chuẩn". Chị để cho giàn nho của mình ra quả 2 vụ/năm. Sau vụ mùa hè, chị canh thời điểm, "ép" cho cây ra quả đúng vào dịp tết Nguyên đán.

Năm ngoái chị đã áp dụng thành công, giàn nho cho quả đúng thời điểm. Đến ngày 27, 28 Tết, nho đạt độ chín, có thể thu hoạch.

Khu vườn là nơi chị Kiều và các thành viên gia đình hưởng không khí xanh mát hoặc nấu, thưởng thức các bữa ăn ngoài trời

Chị Kiều bộc bạch: “Tôi xem việc trồng cây, chăm vườn như một cách giải trí, thỏa mãn đam mê, sở thích cá nhân nên rất vui, không thấy cực nhọc. Các con của tôi cũng rất thích vườn cây. Các bé thường lên vườn giúp tôi chăm sóc, thu hoạch rau trái.

Khu vườn không chỉ giúp tôi có các loại rau trái sạch, an toàn cho gia đình mà còn là nơi để cả nhà giải trí, sống xanh.

Mỗi cuối tuần, gia đình tôi thường cùng nhau lên vườn tận hưởng không khí xanh mát hoặc nấu, thưởng thức các bữa ăn ngoài trời”.

Ảnh: NVCC