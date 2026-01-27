Lần đầu gặp bố mẹ chồng sau 3 năm làm dâu

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, vượt qua khoảng cách địa lý và khiếm khuyết cơ thể của chàng kỹ sư Trung Quốc tên Châu Trấn Kiều (SN 1991) cùng cô gái Việt Nam – Lê Phạm Hoài Thu Thúy (SN 1998, quê Đắk Nông, nay là tỉnh Lâm Đồng) từng khiến nhiều người cảm động.

Thu Thúy gặp tai nạn kinh hoàng vào năm 18 tuổi dẫn đến liệt tứ chi. Không đầu hàng trước số phận, cô tập bán hàng online, học tiếng Trung qua mạng để mở ra cơ hội buôn bán với người Trung Quốc. Cô chủ động kết bạn với người ngoại quốc, trò chuyện với họ để nâng cao khả năng giao tiếp.

Vợ chồng Thúy đã có gần 3 năm nên duyên

Từ đây, Thúy bén duyên với Trấn Kiều – chàng kỹ sư hàn điện công nghiệp nặng sống ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trải qua hành trình tìm hiểu, anh chàng quyết định từ bỏ công việc, vượt 5.000km sang Việt Nam kết duyên với cô gái liệt tứ chi.

Nhiều năm qua, vì tình yêu vô bờ bến dành cho người vợ bệnh tật, Trấn Kiều quyết định ở rể để tiện bề chăm sóc cô. Anh phụ trách mọi công việc liên quan đến sinh hoạt cá nhân của vợ, lo cho vợ từ bữa ăn đến giấc ngủ, hỗ trợ vợ công việc bán hàng.

Thu Thúy từng chia sẻ, sự xuất hiện của người chồng Trung Quốc với cô giống như một giấc mơ. Đôi khi cô không dám tin có người yêu thương mình thật lòng như vậy nhưng rồi vẫn phải tin vì sự hiện diện mỗi ngày của anh.

Cặp đôi hiện sống và làm việc tại Lâm Đồng

Mối quan hệ giữa Thu Thúy và nhà chồng rất tốt đẹp. Vì khoảng cách địa lý, đôi bên thường xuyên hỏi han, quan tâm nhau qua những cuộc gọi video. Thúy thi thoảng lại được bố mẹ chồng cho tiền mua đồ ăn vặt hoặc mua thuốc bồi bổ sức khỏe.

Mới đây, sau gần 3 năm chính thức làm dâu, cô gái Lâm Đồng đã có cơ hội gặp mặt bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng cô không quản ngại đường xa, vượt 5.000km từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc sang Việt Nam thăm nàng dâu liệt tứ chi.

“Bố chồng tôi 62 tuổi, mẹ chồng 58 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn 3 năm mà hai bên gia đình chưa một lần gặp gỡ chính thức. Bố mẹ chồng sợ tôi bị người ta lời ra tiếng vào nên dịp này quyết định sang Việt Nam thăm tôi và gia đình”, Thúy chia sẻ.

Dù thường xuyên nói chuyện qua điện thoại nhưng nghĩ đến chuyện gặp gỡ trực tiếp, Thúy vẫn hồi hộp, lo lắng. Cô sợ bố mẹ chồng không thể chấp nhận “trạng thái” thật của mình.

Tuy nhiên, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cái nhìn đầy ấm áp của bố mẹ chồng đã xua tan nỗi lo ấy của Thúy.

“Bố mẹ chồng tôi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 3/1/2026 sau 11 tiếng bay. Vợ chồng tôi ra tận sân bay đón.

Ngay phút đầu gặp gỡ, mẹ chồng đã cúi xuống ôm lấy tôi, đôi mắt rưng rưng vì xúc động. Bố chồng tôi cũng nghẹn ngào. Câu đầu tiên mẹ chồng nói với chồng tôi là: ‘Sao ra ngoài mà con không đi tất giữ ấm chân cho vợ’. Lời trách móc nhẹ nhàng ấy khiến tôi ấm lòng”, Thúy xúc động kể.

Biết ơn sự thấu hiểu của bố mẹ chồng

Về nhà, bố mẹ chồng Thúy được thông gia chào đón bằng một mâm cơm ấm cúng. Đôi bên ngồi quanh nồi lẩu, trò chuyện với nhau thân tình.

Bố mẹ chồng Thúy (ngoài cùng bên trái) vượt 5.000km sang Việt Nam thăm nàng dâu

Họ xóa tan rào cản ngôn ngữ bằng cách nhờ vợ chồng Thúy phiên dịch và dùng công cụ hỗ trợ. Đôi khi, chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể, họ cũng hiểu đối phương muốn nói gì.

“Tôi cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ chồng dành cho mình qua những giọt nước mắt. Mọi người ngồi lại tâm sự, càng nghe kể, bố mẹ chồng càng thương tôi”, Thúy chia sẻ.

Dịp này, bố mẹ chồng ở lại nhà Thúy nửa tháng. Mỗi ngày, mẹ chồng đều giúp Thúy dọn phòng, giặt quần áo, hỗ trợ việc ăn uống và những vấn đề cá nhân khác. Khi Thúy nhức mỏi, mẹ chồng lại nắn bóp tay chân cho cô.

Bố chồng Thúy thì vào vườn giúp thông gia thu hoạch cà phê. Những việc nặng nhọc như mang vác, kéo xe... ông không nề hà. Mỗi bữa cơm của gia đình Thúy đều đông vui, ấm áp, mọi người chia sẻ với nhau những câu chuyện bình dị thường ngày.

“Bố mẹ chồng tôi có thể nhân dịp này đi du lịch Việt Nam nhưng họ lại chọn ở nhà để có thêm thời gian ở bên chúng tôi. Điều ấy khiến tôi trân quý và cảm động”, Thúy chia sẻ.

Bố chồng Thúy (áo trắng) liên tục lau nước mắt vì thương con dâu. Video thu hút 1,1 triệu lượt xem trên TikTok

Chứng kiến con trai chăm sóc vợ chu đáo, mỗi ngày đều bế vợ lên xuống xe lăn, giúp vợ trong mọi hoạt động sinh hoạt, bố mẹ chồng Thúy rất cảm động. Mẹ chồng từng nói với Thúy: “Mẹ chưa từng nghĩ con trai mẹ có thể chăm sóc người khác chu đáo đến vậy. Chính mẹ cũng thấy khâm phục”.

Bà cũng nhắc nhở con trai nên để ý kỹ hơn việc giữ ấm cho vợ vì sức khỏe của cô vốn đã yếu.

Hơn nửa tháng quây quần, Thúy càng biết ơn tình thương và sự thấu hiểu của bố mẹ chồng. Đối với cô, sự thấu hiểu ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì bởi nhờ đó, cô vượt qua được nỗi mặc cảm khiếm khuyết cơ thể, tự tin vun vén cuộc hôn nhân của mình.

“Bố mẹ chồng không coi tôi là con dâu mà xem tôi như con gái để yêu thương. Tôi rất biết ơn bố mẹ”, Thúy cảm động nói.

Ảnh và video: Vợ chồng Thúy Kiều