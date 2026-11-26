Người đàn ông Turkmenistan bị thoái hóa khớp gối hai bên, chân biến dạng, hạn chế vận động sau hơn 10 năm chịu đau đớn, tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để cải thiện khả năng vận động.

Suốt hơn 10 năm sống chung với những cơn đau do thoái hóa khớp gối độ IV (nặng nhất), ông O.S (63 tuổi, người Turkmenistan) ngày càng gặp khó khăn trong sinh hoạt và đi lại.

Đau đớn kéo dài, ông O.S tìm hiểu thông tin về các cơ sở y tế, đội ngũ chuyên gia và phương pháp điều trị tại nhiều quốc gia rồi quyết định vượt quãng đường dài 6.000km từ Turkmenistan đến Hà Nội để tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với mong muốn được điều trị và cải thiện khả năng vận động.

Khi nhập viện, cả hai khớp gối của ông O.S đã biến dạng vẹo trong, hạn chế nghiêm trọng khả năng gấp và duỗi. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chẩn đoán người bệnh mắc thoái hóa khớp gối độ IV hai bên, chỉ định phẫu thuật thay khớp.

Theo PGS Khánh, với tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở cả hai khớp gối, nếu thay từng bên, khớp gối còn lại vẫn đau và biến dạng, ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, phục hồi chức năng. Người bệnh cũng phải trải qua hai lần phẫu thuật, nhập viện và xét nghiệm, kéo dài thời gian điều trị, phát sinh thêm chi phí.

Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện, ê-kíp quyết định phẫu thuật thay đồng thời cả hai khớp gối trong một lần mổ; rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế việc phải nhập viện và phẫu thuật nhiều lần.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh và ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật thay 2 khớp gối cùng lúc.

Sự phức tạp của ca mổ đến từ việc bệnh nhân bị co rút phần mềm, bao hoạt dịch viêm dính nhiều do bệnh lý kéo dài và tiền sử điều trị trước đó. Cân nặng hơn 100kg của người bệnh cũng làm tăng yêu cầu kiểm soát các nguy cơ trong quá trình phẫu thuật.

Ngay sau ca mổ kéo dài khoảng 1 tiếng, hai chân người bệnh duỗi thẳng tối đa, trục chi được điều chỉnh cân bằng, khắc phục tình trạng biến dạng vẹo trong trước đó.

Sau 4 ngày, người bệnh đã gập gối khoảng 90 độ, có thể tự đứng dậy và đi lại với khung trợ đỡ mà không cần người hỗ trợ. Vết mổ khô, hai khớp gối không sưng nề; kết quả X-quang sau phẫu thuật cho thấy trục và sự cân bằng của hai khớp gối được phục hồi.

Người bệnh nước ngoài gập gối khoảng 90 độ, phục hồi nhanh sau ca phẫu thuật.

Theo PGS Khánh, người bệnh cần tiếp tục tập phục hồi chức năng, chăm sóc vết mổ và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý để hỗ trợ quá trình hồi phục, cải thiện khả năng vận động và duy trì kết quả sau phẫu thuật, từng bước lấy lại khả năng vận động và sớm trở lại sinh hoạt thường ngày.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có tuổi đời 120 năm, là bệnh viện ngoại khoa hàng đầu Việt Nam. Nhiều năm gần đây, nhiều người bệnh nước ngoài ở xa hàng nghìn km lựa chọn cơ sở y tế này để thực hiện phẫu thuật, chỉnh hình.