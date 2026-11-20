"Thước đo vị thế đầu ngành không chỉ nằm ở những kỹ thuật Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện được mà còn ở năng lực chuyên môn được lan tỏa đến các cơ sở y tế khác", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ngày 20/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập (1906-2026). Dịp này, bệnh viện vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ghép tạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của một trung tâm ngoại khoa hàng đầu đất nước.

Ra đời năm 1906, trải qua các thời kỳ lịch sử, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không ngừng trưởng thành, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân và một trong những cái nôi của nền ngoại khoa Việt Nam.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ghép tạng. Ảnh: BVCC

Theo ông Đỗ Văn Chiến, truyền thống 120 năm của bệnh viện được tạo dựng bằng trí tuệ, bản lĩnh, y đức và sự tận tụy của nhiều thế hệ thầy thuốc. Nhắc đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nhắc đến những dấu ấn lớn của y học nước nhà, tiêu biểu là di sản khoa học của GS.AHLĐ Tôn Thất Tùng với phương pháp phẫu thuật gan được thế giới ghi nhận.

Tiếp nối truyền thống đó, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa, hồi sức và ghép tạng phức tạp, cùng các kỹ thuật chuyên sâu khác.

Tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu ngoại khoa

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nghề y là một nghề đặc biệt, đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ có trí tuệ để nắm vững khoa học, tri thức nhân loại mà còn cần sức khỏe, bản lĩnh để chịu áp lực của những ca phẫu thuật kéo dài hàng chục giờ, cùng tâm đức và lòng bao dung để yêu thương người bệnh như người thân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BVCC

Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc lễ kỷ niệm 120 năm thành lập bệnh viện diễn ra đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là dịp tri ân các thế hệ thầy cô, nhà khoa học, chuyên gia đã dày công đào tạo, truyền thụ tri thức, kinh nghiệm và y đức, góp phần xây dựng đội ngũ thầy thuốc cho bệnh viện nói riêng và nền y học nước nhà nói chung.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhân dân ngày càng cao, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của ngoại khoa Việt Nam.

Tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị bệnh viện tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, giữ vững và nâng tầm vị thế trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu đất nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Bệnh viện cần phát huy vai trò đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật; xây dựng đội ngũ chuyên gia và các nhóm nghiên cứu mạnh; đẩy mạnh chỉ đạo tuyến, hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và kết nối mạng lưới cấp cứu chấn thương. Qua đó, giúp các bệnh viện địa phương nâng cao khả năng xử lý ca bệnh ngay tại chỗ, giảm chuyển tuyến trên.

"Thước đo vị thế đầu ngành không chỉ nằm ở những kỹ thuật Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện được mà còn ở năng lực chuyên môn được lan tỏa đến các cơ sở y tế khác", ông Chiến nhấn mạnh. Trong mọi hoạt động, chất lượng điều trị, an toàn phẫu thuật, an toàn người bệnh và y đức phải được đặt lên hàng đầu.

Thứ hai, bệnh viện cần đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động ứng dụng các thành tựu tiên tiến trong phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, y học chính xác và trí tuệ nhân tạo. Việc xây dựng dữ liệu y tế chuẩn hóa, liên thông cần phục vụ thiết thực cho điều trị và nghiên cứu, tránh đầu tư hình thức, phân tán, lãng phí.

Thứ ba, đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát huy năng lực của các cơ sở. Bệnh viện cần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, bảo đảm vận hành đồng bộ giữa các cơ sở theo cùng chuẩn chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và văn hóa bệnh viện.

Xúc động chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết điều quý giá nhất các thế hệ đi trước truyền lại không chỉ là kỹ thuật hay tri thức y học, mà còn là phong cách làm nghề, sự tỉ mỉ, tinh thần khoa học, lòng dũng cảm trước những ca bệnh khó và trách nhiệm với người bệnh. Theo Giám đốc bệnh viện, những giá trị làm nên thương hiệu Việt Đức không chỉ là thành tựu chuyên môn mà còn là những người bệnh được cứu sống, sức khỏe được phục hồi và niềm tin của người dân dành cho bệnh viện.