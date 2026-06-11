Chiếc trực thăng Alouette II bị bỏ lại sau vụ vượt ngục. Ảnh: EPA

Tên trộm nguy hiểm bậc nhất

Năm 2018, Redoine Faid khi đó 46 tuổi được xếp vào nhóm tù nhân có mức độ nguy hiểm cao nhất nước Pháp. Là một tên cướp khét tiếng, Faid từng đứng sau hàng loạt vụ cướp ngân hàng, cửa hàng trang sức và xe bọc thép gây chấn động trong những năm 1990.

Nhưng điều khiến hắn trở nên tai tiếng xảy ra vào năm 2013. Khi đang thụ án vì một vụ cướp thất bại tại nhà tù Sequedin gần Lille, Faid đã sử dụng thuốc nổ được tuồn lậu vào bên trong để phá ngục và trốn thoát.

Cuộc đào thoát ngoạn mục đó gây chấn động. Hắn bị bắt lại 6 tuần sau đó và bị đặt dưới chế độ giám sát đặc biệt nghiêm ngặt.

“Giống như một ngôi sao vậy. Hắn được đối xử như một ngôi sao. Ai cũng phải theo dõi hắn", một cai ngục kể lại.

Là con trai của những người nhập cư Algeria, Faid lớn lên cùng một nhóm trộm cắp vặt tại khu nhà ở xã hội Creil, vùng ngoại ô nghèo khó của Paris (Pháp).

Từ một tên trộm nhỏ, hắn dần trở thành một tay gangster khiến cảnh sát đau đầu và được giới tội phạm nể phục.

Nhưng điều khiến Faid khác biệt không chỉ là sự táo bạo. Hắn là một người mê điện ảnh đến ám ảnh.

Ngay từ khi còn trẻ, Faid đã tưởng tượng mình là nhân vật chính trong bộ phim của chính mình.

Trong các vụ cướp, hắn bắt chước những phi vụ từng thấy trong các bộ phim Hollywood về băng đảng Mỹ và thần tượng lớn nhất của hắn là đạo diễn Michael Mann, theo CQ.

Tù nhân người Pháp Redoine Faid từng vượt ngục bằng trực thăng. Ảnh: CNN

Cuộc vượt ngục bằng trực thăng chấn động nước Pháp

Mặc dù bị giám sát nghiêm ngặt, Faid dường như đã tìm kiếm những sơ hở và cơ hội ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến nhà tù Reau.

Năm 2018, một lần nữa Faid gây chấn động khi vượt ngục bằng trực thăng. Vài tháng trước ngày vượt ngục, nhà chức trách nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ.

Các máy bay không người lái liên tục bay theo những quỹ đạo bất thường phía trên nhà tù. Ngay lập tức họ nghi ngờ điều này có liên quan đến Faid. Giới chức cho rằng có thể những đồng phạm bên ngoài đang tìm cách giúp hắn đào tẩu.

Tháng 6/2018, ban quản lý nhà tù khẩn thiết đề nghị chuyển Faid đến một cơ sở khác. Cơ quan quản lý trung ương trả lời rằng, việc chuyển trại sẽ diễn ra vào tháng 9.

Tuy nhiên, Faid đã tự chuẩn bị một kế hoạch và ngày hành động được ấn định là ngày 1/7/2018.

Khoảng 11h, trực thăng xuất hiện, hạ dần độ cao, đáp xuống sân nhà tù và thực hiện phi vụ giúp hắn tẩu thoát.

Sau này, phi công lái trực thăng kể lại, ông bị nòng súng dí chặt. Trước đó, ông được thuê để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh quanh vùng ngoại ô Paris nhưng ngay khi cất cánh, ông bị hai khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình. Ông bị đe doạ, nếu không thực hiện theo kế hoạch của họ, vợ và con gái sẽ phải trả giá.

Hầu hết không gian phía trên nhà tù đều được giăng dây nhằm ngăn chặn các cuộc đột kích từ trên không, nhưng có một khoảng sân hình tam giác nhỏ gần cổng chính không được che chắn.

Giới chức cho rằng, không có chiếc trực thăng hiện đại nào đủ nhỏ để hạ cánh ở nơi chật hẹp như vậy. Tuy nhiên, chiếc Alouette II đời cũ lại vừa với khoảng không ấy.

Khi chiếc trực thăng bắt đầu đáp xuống sân, ngay cả những lính canh trên tháp gác cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một người gọi về trung tâm chỉ huy. Người trực tổng đài trả lời họ không biết chuyện gì đang xảy ra và tất cả đều choáng váng.

Cuộc vượt ngục diễn ra nhanh đến mức các điều tra viên sau này nhận xét rằng, nhân viên nhà tù gần như bị "tê liệt hoàn toàn".

Trả giá

Cảnh sát bắt đầu cuộc truy lùng lớn nhất trong lịch sử nước Pháp. Vụ vượt ngục lập tức xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo khắp thế giới.

Sau nhiều nỗ lực, tháng 10/2018, Faid bị bắt tại Creil, phía bắc Paris.

Tháng 11/2023, tòa án tại Pháp tuyên thêm 14 năm tù đối với Faid sau vụ vượt ngục bằng trực thăng, theo The Guardian.

Vụ án cũng kéo theo 11 người trong gia đình hắn bị kết tội vì tham gia hoặc hỗ trợ kế hoạch đào tẩu táo bạo này. Trước khi vượt ngục, hắn đang chịu nhiều bản án với tổng mức án lên tới hàng chục năm tù giam.