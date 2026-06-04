Đoạn video ngắn ghi lại cảnh bé trai lẫm chẫm chạy ra đường lớn, giữa dòng xe lao vun vút vào lúc trời sẩm tối khiến người xem hoảng hốt.

Chị Kỳ Duyên (SN 1989, xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ) xác nhận là mẹ bé trai trong video. Tình huống nguy hiểm xảy ra vào lúc 18h30 ngày 2/6 vừa qua và được camera gia đình ghi lại.

Bé trai 18 tháng tuổi chạy ra đường lớn khiến người xem thót tim. Nguồn: NVCC

Chị Duyên cho hay, nhà chị nằm sát đường quốc lộ 12B, nơi có lưu lượng xe đông đúc và đi với tốc độ nhanh.

“Con trai út của tôi 18 tháng tuổi. Vì nhà có trẻ nhỏ nên nhà tôi thường xuyên đóng cửa nhà và cài then cổng, phòng con chạy ra đường gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hôm đó vì một chút lơ là mà tình huống nguy nan xảy đến”, chị Duyên nói.

Hôm đó, vợ chồng chị Duyên đi vắng, con trai út của chị do anh trai 12 tuổi và bà nội trông nom. Trong lúc bà nội bận việc, bé trai đã chạy ra tìm. Anh trai của bé vì nghĩ bà nội đang trông em nên có phần lơ là.

Bé trai đứng trước cổng ngó nghiêng rồi chạy ra đường lớn. Bé chạy ra giữa đường đúng lúc chiếc xe tải lao đến, may mắn tài xế kịp thời phanh lại nên không xảy ra tai nạn. Một người hàng xóm thấy cảnh đó, vội vã dừng xe để bế bé trai về nhà.

“Tôi không ở nhà nên không chứng kiến cảnh tượng ấy. Lúc về, nghe mọi người trong nhà và hàng xóm kể lại, tôi vội xem camera. Khoảnh khắc thấy con chạy ra đường, tôi bàng hoàng.

Thật may mắn khi tài xế xe tải kịp phanh lại. May mắn con không gặp nguy, gia đình tôi vẫn có cơ hội làm lại”, chị Duyên chia sẻ.

Sự việc xảy ra để lại bài học lớn cho chị Duyên và gia đình về việc trông nom trẻ nhỏ. Nhà chị sau đó đã làm hàng rào trước cổng và quán triệt mọi thành viên về việc khóa cổng kỹ càng, phòng tình huống bé trai tự mở cổng chạy ra đường một lần nữa.