Đám cưới giữa trời nắng nóng ở Ấn Độ. Ảnh: Timesnow

Một đám cưới tại Dewas, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ), thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi các video lan truyền ghi lại cảnh đoàn rước dâu di chuyển trên đường phố với dàn máy làm mát di động.

Theo đoạn video, các khách mời vừa nhảy múa theo nhạc DJ vừa di chuyển giữa hai hàng máy làm mát được đặt trên các xe đẩy có bánh xe. Những thiết bị này được bố trí dọc theo đoàn rước, hỗ trợ làm mát cho người tham gia trong điều kiện thời tiết nắng nóng, theo Free Press Journal.

Sự việc phản ánh cách người dân linh hoạt thích nghi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tự tìm các giải pháp ứng phó với nắng nóng. Cảnh tượng lạ mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường, nhiều người dừng lại quay video và chia sẻ lên mạng xã hội.

Tại bang Madhya Pradesh, nhiệt độ gần đây được ghi nhận ở mức rất cao, phổ biến khoảng 43 - 44°C tại nhiều khu vực. Trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao, nhiều hoạt động ngoài trời trở nên khó khăn, buộc người dân phải tìm các biện pháp khác nhau để giảm bớt ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, nhiều đám cưới phải thay đổi, áp dụng nhiều giải pháp nhằm giúp khách mời “giải nhiệt”. Nhiều đoàn rước được che phủ bởi hệ thống lều di động lớn, và đi cùng hơn 20 máy làm mát, hệ thống phun sương dọc theo toàn bộ lộ trình. Bên cạnh đó, những xe đẩy di động với các loại đồ uống truyền thống, nước điện giải, giúp khách mời duy trì năng lượng trong thời tiết oi bức.