Khánh Hoà:

Một góc đường đèo Lương Sơn. Ảnh: Xuân Ngọc

Đèo Lương Sơn dài khoảng 13km trên đường Phạm Văn Đồng, nằm ven biển phường Bắc Nha Trang. Cung đường có địa hình đồi núi uốn lượn, cao độ biến thiên liên tục, nhiều đoạn dốc gắt xen kẽ các khúc cua gấp. Do nằm không quá xa trung tâm, đường đèo được nhiều người chọn để ngắm cảnh, tập thể dục và chụp ảnh hằng ngày.

Thời gian qua, dọc tuyến vẫn xuất hiện ô dù, bàn ghế nhựa tự phát kê sát mép vực, tạo thành điểm đến tự phát để bán hàng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ.

Khu vực đèo có địa hình đồi núi, nhiều người vẫn ngồi bên vực để ăn uống, chụp ảnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Ghi nhận của PV những ngày đầu tháng 9, nhiều vị trí trên đèo khá đông người dân và du khách. Tại một số điểm, người kinh doanh tự phát dựng bàn ghế nhựa để bán hàng, trong khi người dân và du khách tụ tập dọc mép vực để ngắm cảnh, chụp ảnh, ăn uống. Không ít trường hợp mạo hiểm ngồi sát vực, thậm chí vượt rào sắt để chụp ảnh, phía trước là vực sâu, địa hình chênh vênh.

Nhiều thời điểm, quán đông khách kéo theo cảnh ăn uống ồn ào, trong khi xe máy, ô tô đậu tràn lan dưới lòng đường và lề đường.

Xe bán hàng lưu động tự phát đặt bàn ghế sát mép vực, bất chấp nguy hiểm để kinh doanh. Ảnh: Xuân Ngọc

Bên cạnh đó, việc hàng quán tự phát mọc dày trên tuyến đèo Lương Sơn cũng khiến dư luận lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường do rác thải xả ra mỗi ngày.

Anh Nguyễn Văn Dũng (phường Nam Nha Trang) cho biết đèo Lương Sơn có cảnh đẹp. Thỉnh thoảng anh cùng bạn bè đạp xe dạo ngắm cảnh, chụp ảnh vì một bên là biển, một bên là vách núi xanh.

Tuy nhiên, anh cho biết mỗi lần qua đây đều thấy người dân, du khách vượt rào, leo ra sát mép vực để chụp ảnh hoặc ngồi uống nước. Theo anh, nhiều vị trí không có lan can bảo vệ, rất nguy hiểm và cần có giải pháp bảo đảm an toàn.

Nhiều người vượt rào sắt để chụp ảnh, trong khi phía trước là vực sâu, địa hình chênh vênh. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, trên đèo này từng xảy ra tai nạn khi du khách đến tham quan, chụp ảnh. Cụ thể, năm 2023, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và cứu hộ hai trường hợp trượt chân rơi xuống vực. Trong đó, một người phụ nữ 25 tuổi bị gãy chân, chấn thương nặng khi cố leo xuống vách đá để chụp ảnh. Nạn nhân sau đó được cứu sống kịp thời.

Đoàn của UBND phường Bắc Nha Trang kiểm tra tình trạng buôn bán tự phát trên đèo Lương Sơn, chiều 5/9. Ảnh: Xuân Ngọc

Trao đổi Báo VietNamNet, sáng 6/9, ông Lê Xuân Lộc, Trưởng Phòng Tài nguyên - Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, hôm qua (5/9) địa phương đã thành lập đoàn liên ngành với nhiều đơn vị, trong đó có cả lực lượng công an để kiểm tra hàng quán tự phát hoạt động trên đèo Lương Sơn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hộ chưa có giấy tờ về an toàn thực phẩm và giấy phép kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết không tái phạm, xử lý nếu vi phạm tiếp theo.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm buôn bán trên tuyến đèo Lương Sơn. Ảnh: Xuân Ngọc

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn ghi nhận, trước đây, một số khu vực được dựng trụ bê tông và hàng rào kẽm gai để hạn chế người dân tiếp cận mép vực. Qua thời gian, nhiều đoạn rào chắn xuống cấp, hư hỏng nên một số hộ tận dụng mặt bằng để buôn bán.

Trước đây, khu vực đèo Lương Sơn do TP Nha Trang (cũ) quản lý, đã nhiều lần xử lý hàng quán lấn chiếm và cắm biển cảnh báo. Tuy nhiên, chưa có chế tài xử phạt hành vi người dân, du khách đứng hoặc ngồi sát mép vực chụp ảnh. Chính quyền chủ yếu nhắc nhở, cảnh báo bằng biển báo.

Nhiều người ngồi sát mép vực đèo chênh vênh. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ông Lộc, trước mắt, phường Bắc Nha Trang đã đặt biển cảnh báo, nghiêm cấm buôn bán tự phát tại các vị trí nguy hiểm, không được phép trên địa bàn.

Thời gian đến, địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán tự phát tại các khu vực không được phép trên địa bàn, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Ô tô chở ba người va chạm xe máy, lộn nhiều vòng rồi rơi xuống vực Ô tô chở 3 người va chạm xe máy đang đỗ tại đoạn đèo thuộc xã Phước Dinh (Khánh Hòa), khiến cả hai phương tiện lộn nhiều vòng rồi cùng rơi xuống vực.



