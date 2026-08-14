Ngày 14/8, lãnh đạo UBND phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm bé gái 2 tuổi mất tích sau khi rơi xuống biển.

Trước đó, vào tối 12/8, trong lúc đánh bắt hải sản tại khu vực biển Mũi Ngọc, thuyền của anh Hoàng Văn Long (trú xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ gặp nạn.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm cháu bé. Ảnh: Đ.X

Trên thuyền lúc này còn có cháu Hoàng Phương Hậu (2 tuổi, con gái anh Long). Vụ tai nạn khiến anh Long bị thương nặng ở chân phải đi cấp cứu, cháu Hậu rơi xuống biển mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng đội cứu hộ, cứu nạn đã tới khu vực thuyền gặp nạn và tỏa đi tìm kiếm cháu bé. Đến nay, dù đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm, vẫn chưa có thông tin về cháu bé.

Chính quyền địa phương đã thông báo, đề nghị các ngư dân hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào liên quan, người dân có thể thông báo cho lực lượng chức năng hoặc chính quyền địa phương để phối hợp tìm kiếm.

Huế: Xuống sông Hương nhặt bóng, bé trai 12 tuổi tử vong

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể cháu H.T.S. (SN 2014, trú phường Bùi Thị Xuân, TP Huế) sau vụ đuối nước xảy ra trên sông Hương.

Khoảng 15h20 cùng ngày, cháu S. đến khu vực gần chân cầu Nguyễn Hoàng, phía đường Bùi Thị Xuân để chơi.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: G.X

Trong lúc chơi, quả bóng của cháu bị rơi xuống sông. Khi xuống nhặt bóng, cháu S. không may trượt chân, rơi xuống sông Hương.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Sau khoảng 15 phút, lực lượng chức năng tìm thấy cháu S., nhưng nạn nhân đã tử vong. Thi thể cháu bé được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

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