Sự kiện quy tụ hơn 200 học viên đã tốt nghiệp cùng gần 300 khách mời, bao gồm đối tác doanh nghiệp, gia đình học viên và đội ngũ lãnh đạo từ Wall Street English Việt Nam (WSE) và quốc tế. Đây là lễ tốt nghiệp có quy mô lớn và được đầu tư toàn diện nhất trong hơn 13 năm Wall Street English hiện diện tại Việt Nam, khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng thế hệ người Việt tự tin hội nhập toàn cầu.

Tôn vinh hành trình phát triển bản thân - từ học tiếng Anh đến làm chủ sự tự tin

Theo đại diện Wall Street English, lễ Graduation Ceremony không đơn thuần là một buổi lễ trao chứng nhận, mà là dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển bản thân toàn diện của học viên - từ những người còn e dè trong giao tiếp đến những cá nhân có thể tự tin sử dụng tiếng Anh trong công việc và cuộc sống.

Thông qua sự kiện, Wall Street English Việt Nam tiếp tục khẳng định triết lý đào tạo: Học tiếng Anh không chỉ là học ngôn ngữ, mà là hành trình xây dựng sự tự tin và bản lĩnh cá nhân.

Không gian sự kiện được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, mang đến trải nghiệm trang trọng và giàu cảm xúc, nơi học viên có thể tự hào chia sẻ thành quả cùng gia đình, đồng thời lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực và thay đổi bản thân.

Theo đó, Graduation Ceremony 2026 được xây dựng như một hành trình cảm xúc, với các nội dung nổi bật:

Tái hiện hành trình học tập: nhìn lại quá trình chinh phục tiếng Anh và hoàn thành Level 20 - cột mốc cao nhất trong hệ thống đào tạo của WSE

Bài phát biểu chủ đề “Lifelong Learning: The Skill That Builds Every Other Skills”, nhấn mạnh vai trò của học tập suốt đời trong việc phát triển năng lực và sự tự tin

Nghi thức trao chứng nhận cho hơn 200 học viên đa dạng độ tuổi và ngành nghề. Từ sinh viên, người đi làm đến quản lý và lãnh đạo các công ty, tập đoàn,…

Chia sẻ từ học viên: những câu chuyện thực tế về hành trình vượt qua rào cản tâm lý và làm chủ tiếng Anh

Điểm nhấn từ diễn giả truyền cảm hứng

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần chia sẻ từ bà Thái Vân Linh - doanh nhân, nhà đầu tư và gương mặt truyền cảm hứng trong cộng đồng kinh doanh. Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, bà nhấn mạnh những nội dung như tầm quan trọng của tư duy học tập suốt đời, khả năng thích ứng trong môi trường toàn cầu. Đặc biệt hơn là sự tự tin chính là yếu tố cốt lõi giúp mỗi cá nhân nắm bắt cơ hội và bứt phá.

Thông điệp của bà Thái Vân Linh góp phần củng cố giá trị cốt lõi của sự kiện: “Sự tự tin chính là “chìa khóa” mở ra mọi cơ hội trong kỷ nguyên hội nhập”. ­­

Kết nối cơ hội - mở rộng tương lai

Không chỉ là nơi vinh danh học viên, Graduation Ceremony còn đóng vai trò là nền tảng kết nối giữa năng lực và cơ hội để học viên tiếp cận vi mạng lưới doanh nghiệp và đối tác cũng như mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế. Bên cạnh đó, học viên khẳng định năng lực tiếng Anh như một lợi thế cạnh tranh bền vững.

Thông qua Graduation Ceremony 2026, Wall Street English Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị đào tạo tiếng Anh hàng đầu dành cho người trưởng thành và hệ sinh thái học tập toàn diện, kết hợp công nghệ, phương pháp độc quyền và môi trường thực hành thực tế. Nơi tạo ra sự chuyển hóa rõ ràng, không chỉ về ngôn ngữ mà còn về sự tự tin và bản lĩnh cá nhân

Chứng chỉ tốt nghiệp từ Wall Street English không chỉ là một thành tích học tập, mà còn là minh chứng cho hành trình thay đổi bản thân và sẵn sàng hội nhập toàn cầu.