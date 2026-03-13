Cô Li Liudmila Aleksandrovna (sinh năm 1971), thường được sinh viên và giảng viên Trường Đại học Hà Nội gọi là cô Liuda. Là người gốc Triều Tiên nhưng cô sinh ra tại Uzbekistan và có 15 năm sinh sống tại Tajikistan. Lớn lên trong môi trường đa văn hóa, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trong số đó, tiếng Nga là ngôn ngữ cô sử dụng thành thạo nhất. Ngoài ra, khi gặp giảng viên, sinh viên nước ngoài, cô có thể chào hỏi, giao tiếp sơ bộ bằng tiếng Anh, Pháp, Trung… Dẫu vậy, việc học ngoại ngữ của cô Liuda không đến từ những khóa học bài bản.

“Phần lớn những ngôn ngữ tôi học vì cảm thấy yêu thích”, cô nói. Ban đầu, có những từ không biết, cô liên tục hỏi han, lắng nghe mọi người nói rồi sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Hay khi đi làm công việc giới thiệu phòng cho thuê, cô thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài. Gặp người đến từ quốc gia nào, cô lại tranh thủ nhờ họ dạy cho một vài từ. Từ sự tích lũy ấy, vốn từ vựng của cô bắt đầu tăng lên.

Cô Li Liudmila Aleksandrovna. Ảnh: Thúy Nga

Sau quãng thời gian ở Tajikistan, cô Liuda sang Nga phụ giúp gia đình người chú bán hàng ở chợ. Cũng chính tại Nga, cô gặp được người chồng quê Việt Nam.

“Khi đó, ông ấy sang Nga làm công nhân nông nghiệp theo diện xuất khẩu lao động. Tình cờ, chúng tôi gặp nhau, quen không bao lâu thì quyết định tiến tới, nhưng cũng không có đám cưới rình rang”, cô kể.

Hai vợ chồng cô Liuda sinh sống ở Nga được khoảng 7 năm, sinh được hai người con. Thế nhưng, cuộc sống ở Nga cũng rất chật vật. Cả gia đình sau đó quyết định quay trở về Việt Nam sinh sống.

Năm 2009, cô Liuda lần đầu đặt chân đến Hà Nội. Khi ấy, mẹ chồng cô là cấp dưỡng tại Trường Đại học Hà Nội (trước đây là Trường Đại học Ngoại ngữ). Cuộc sống của gia đình dần gắn bó với ngôi trường này.

Những năm đầu ở Việt Nam, chồng cô làm nghề sửa giày ở cổng trường nên được nhiều cựu sinh viên, giảng viên biết tới và quý mến. Sau này, ông chuyển sang làm công việc trông giữ xe trong trường.

Với cô Liuda, thử thách lớn nhất khi sang Việt Nam lại là tiếng Việt. Một tháng đầu, cô học tiếng Việt với giáo viên. Sau đó, chính những sinh viên trong trường lại giúp cô luyện nói. Đổi lại, cô Liuda sẽ hỗ trợ sinh viên học tiếng Nga.

Chỉ sau 3 tháng, cô đã có thể giao tiếp tiếng Việt cơ bản. Trong suốt hai năm sau đó, cô Liuda nhận dạy kèm tiếng Nga tại nhà cho sinh viên và những người có nhu cầu. Nhờ việc vừa dạy vừa giao tiếp, vốn tiếng Việt của cô cũng tiến bộ nhanh chóng.

Năm 2018, cô Liuda bắt đầu làm lao công ở Trường Đại học Hà Nội. Mỗi ngày, cô làm việc khoảng 8 giờ, chủ yếu dọn dẹp vệ sinh các khu nhà và khuôn viên trường. Ngoài giờ làm, để tăng thêm thu nhập, cô còn đi giúp việc cho một số gia đình.

Dù công việc vất vả, niềm yêu thích với ngoại ngữ trong cô vẫn không vơi. Cô sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên sửa lỗi sai khi nói tiếng Nga. Thi thoảng trên sân trường, sinh viên vẫn bắt gặp hình ảnh cô lao công bắn tiếng Nga lưu loát. Nhiều người lần đầu nghe đều tỏ ra bất ngờ, quay lại video sau đăng tải trên các nền tảng xã hội.

Cô Liuda thành thạo nhất là tiếng Nga. Ảnh: Thúy Nga

Sau nhiều năm sinh sống tại Việt Nam, cô Liuda nói rằng mình đã coi nơi đây là quê hương thứ hai. Hiện tại, hai con của cô cũng đang học đại học ở Việt Nam. Điều khiến cô vui nhất là tình cảm yêu mến của các sinh viên dành cho mình.

“Tôi sẽ ở đây, làm việc và gắn bó với Việt Nam”, cô Liuda nói.