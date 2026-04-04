GDP quý I ước tăng 7,83%

Thông tin tại họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý I/2026 sáng 4/4, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,07%).

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thông tin tại họp báo sáng 4/4. Ảnh: Nguyễn Lê

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 9,73% (quý I/2025 tăng 9,36%), đóng góp 32,52%.

Ở khu vực dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và lượng khách quốc tế tăng cao đã thúc đẩy nhiều ngành tăng trưởng.

Đánh giá kết quả tăng trưởng quý I năm nay, bà Hương cho hay, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, xung đột vũ trang ngày càng leo thang, kinh tế quý I/2026 đạt mức tăng trưởng 7,83% - đây là mức tăng trưởng tích cực.

“Các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp”, bà Hương nói.

Tuy nhiên, bà cho rằng, bước sang quý II, kinh tế - xã hội tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen trước những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo bà Hương, một trong số các giải pháp là cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cung ứng hàng hóa và kiểm soát giá cả, thị trường.

Cùng với đó, cần theo dõi sát diễn biến xung đột quân sự khu vực Trung Đông, giá dầu thế giới, chi phí vận tải quốc tế, biến động tỷ giá và các diễn biến mới phát sinh trên toàn cầu.

Đặc biệt, bà Hương cho rằng, cần kịp thời cập nhật các kịch bản về tăng trưởng, lạm phát; nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế để ứng phó kịp thời với các cú sốc từ bên ngoài. Có chính sách điều hành linh hoạt giá xăng dầu thông qua các công cụ thuế, phí và quỹ bình ổn nhằm hạn chế tốc độ tăng giá nhiên liệu trong nước.

Đồng thời, rà soát lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, y tế, giáo dục và dịch vụ công để tránh gây áp lực lạm phát trong cùng một thời điểm.

CPI quý I tăng 3,51%, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tính chung quý I/2026 tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,63%, cao hơn mức tăng CPI bình quân, chủ yếu do lạm phát cơ bản đã loại trừ yếu tố giá lương thực.

Các yếu tố chính khiến CPI quý I tăng gồm: Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,69%, làm CPI chung tăng 1,29 điểm phần trăm. Trong đó, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 12,26%; giá nhà thuê tăng 6,55%; giá điện sinh hoạt tăng 5,55% do nhu cầu sử dụng điện tăng và điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 10/5/2025.

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,55%, làm CPI chung tăng 1,63 điểm phần trăm. Trong đó, giá thịt lợn tăng 7,14%, tác động làm CPI chung tăng 0,3 điểm phần trăm; giá ăn uống ngoài gia đình tăng 5,4%; giá thịt gia cầm tăng 4,56%.

Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 3,21%, làm CPI chung tăng 0,19 điểm phần trăm do điều chỉnh học phí tại một số cơ sở giáo dục ngoài công lập trong năm học 2025-2026.

Ngoài ra, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,80%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,13%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,83%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,63%; nhóm giao thông tăng 1,07%.

Ở chiều ngược lại, nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,20%, góp phần làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm nhờ giá thiết bị công nghệ giảm do nguồn cung dồi dào và cạnh tranh gia tăng.

Theo Cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/3/2026, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.909,01 USD/ounce, giảm 2,27% so với tháng 2/2026. Trong tháng 3/2026, giá vàng thế giới giảm mạnh sau giai đoạn tăng cao trước đó do tác động kết hợp của các yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Hoạt động chốt lời và rút vốn của nhà đầu tư gia tăng sau đợt tăng giá cuối tháng 2/2026 làm tăng áp lực bán trên thị trường vàng. Cùng với đó, đồng USD tăng giá và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 3/2026 tăng 1,54% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh tăng trong bối cảnh cung cầu thị trường trong nước và yếu tố tâm lý nhà đầu tư mặc dù giá vàng thế giới giảm. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 82,77%; so với tháng 12/2025 tăng 18,81%. Bình quân quý I/2026, chỉ số giá vàng tăng 82,70%. Về giá USD, trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.315 VND/USD. Bình quân quý I/2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 2,58%.