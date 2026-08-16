Ở tập 7 của Tinh hà say hi, sau liên quân của Quang Hùng, liên quân còn lại của Dương Domic sẽ trình diễn EP gồm 3 bài hát.

Sau 2 lần làm đội trưởng, Dương Domic tiếp tục được trao trọng trách liên quân trưởng tại Livestage 3. Nam ca sĩ mang tới EP tình thế người! gồm 3 ca khúc tết tình - một người như thế - người trên dây.

Dương Domic chia sẻ về cách phân nhóm: tết tình do đội trưởng Jaysonlei dẫn dắt cùng DILLIAN, DANG HONG HAI và Sơn.K.

một người như thế là nhóm không có đội trưởng. Bộ ba WEAN - HURRYKNG - Pháp Kiều vốn đã có sự thân thiết từ trước. Thành viên thứ 4 - CoolKid là biến số mới của nhóm, được Dương Domic dành lời cảm ơn riêng, Trấn Thành khen thông minh, nhìn “trẻ con” bên ngoài nhưng rất thưởng thành khi vào việc.

người trên dây do chính Dương Domic làm đội trưởng cùng JSOL, Thể Thiên và Vương Bình.

3 bài hát trong EP của liên quân Dương Domic.

WEAN chia sẻ, câu chuyện trong EP xảy ra xung quanh rạp xiếc, đưa khán giả từ bên ngoài vào hậu trường và đi lên sân khấu. Các bài hát được thiết kế như một mạch truyện xuyên suốt, với sự xuất hiện đặc biệt của NAOMI trong vai cô chủ rạp xiếc, nhằm dẫn dắt câu chuyện. NAOMI và WEAN từng là cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng trong giới underground, gây tiếc nuối khi xác nhận chia tay vào năm 2023.

NAOMI bất ngờ xuất hiện để hỗ trợ nhóm của WEAN:

EP mang phong cách rạp xiếc.

EP của liên quân Dương Domic có phong cách sân khấu, rạp xiếc, khắc hoạ tâm lý trong một cuộc tình. tết tình mở ra khoảnh khắc hồn nhiên nhất, một người như thế khắc họa giai đoạn theo đuổi tình yêu dù biết khó khăn, người trên dây là trạng thái chênh vênh, mông lung.

một người như thế có thể loại Hiphop House với phân đoạn gây líu lưỡi ấn tượng của Jaysonei:

Tập 8 sẽ mang tới màn Dance battle (thi đấu vũ đạo) trên hồ nước.

Ảnh, video: BTC