Mô hình làm việc linh hoạt, cloud và SaaS đã trở thành “mặc định mới” của kỷ nguyên số. Vì vậy, hạ tầng CNTT của doanh nghiệp phải đạt “yêu cầu kép”, vừa đảm bảo kết nối mọi lúc, mọi nơi với hiệu năng cao, vừa duy trì an toàn và kiểm soát chặt chẽ.

Không đơn thuần cung cấp sản phẩm, nhà phân phối cần hiểu bức tranh tổng thể

Thiếu một kiến trúc tích hợp giữa mạng và bảo mật sẽ nhanh chóng tạo ra những khoảng trống khó kiểm soát. Đây cũng là lý do khiến vai trò của các nhà phân phối thay đổi mạnh mẽ, từ chỗ chỉ đơn thuần cung cấp sản phẩm, nhà phân phối cần hiểu bức tranh tổng thể, có thể tư vấn đúng kiến trúc, hỗ trợ kỹ thuật và cùng đối tác giải quyết bài toán phức tạp của doanh nghiệp.

Chính áp lực này đang buộc thị trường phải thay đổi cách tiếp cận - không chỉ ở phía doanh nghiệp, mà cả trong vai trò của các nhà phân phối công nghệ. Hợp tác giữa Westcon-Comstor và HPE Networking vì thế mang ý nghĩa không chỉ ở góc độ thị trường, mà còn phản ánh sự chuyển dịch vai trò của một nhà phân phối thế hệ mới.

Với vị thế là nhà phân phối chiến lược hàng đầu trên toàn cầu, Westcon-Comstor không chỉ phân phối thiết bị, mà còn mang đến các phương pháp triển khai tối ưu, kiến trúc chuẩn và năng lực triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế của HPE Networking.

Westcon-Comstor đồng hành cùng HPE Networking với vai trò nhà phân phối công nghệ thế hệ mới

Bộ giải pháp EdgeConnect SD-WAN kết hợp với ClearPass của HPE Networking được xem là lời giải toàn diện cho bài toán này, cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa kết nối, đảm bảo trải nghiệm ứng dụng liền mạch và kiểm soát truy cập. Đây là một nền tảng mạng hiện đại, phù hợp với đặc thù môi trường phân tán của kỷ nguyên số.

Westcon-Comstor sẽ đi cùng khách hàng đến cuối hành trình

Trong hành trình đưa giải pháp này đến thị trường, Westcon-Comstor, với vai trò là nhà phân phối chiến lược, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà còn mang đến một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho đối tác và doanh nghiệp.

Thứ nhất, về tư vấn và thiết kế kiến trúc, Westcon-Comstor phối hợp cùng HPE Networking hỗ trợ đối tác và khách hàng định hình mô hình triển khai SD-WAN và Zero Trust phù hợp với từng đặc thù doanh nghiệp, đồng thời giúp xây dựng lộ trình triển khai rõ ràng, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong dài hạn.

Thứ hai, về hỗ trợ kỹ thuật và phát triển năng lực đối tác, Westcon-Comstor tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về EdgeConnect SD-WAN và ClearPass, giúp nâng cao năng lực đội ngũ kỹ thuật. Bên cạnh đó, Westcon-Comstor còn hỗ trợ demo, triển khai thử nghiệm (POC) và tư vấn kỹ thuật trước bán hàng, đồng thời kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của HPE Networking nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai.

Thứ ba, trong hoạt động go-to-market, Westcon-Comstor đồng hành cùng đối tác thông qua các chương trình marketing, hội thảo, sự kiện và chiến dịch truyền thông giải pháp. Qua đó, giúp đối tác mở rộng cơ hội kinh doanh, tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Thứ tư, ở giai đoạn sau bán hàng và mở rộng giải pháp, Westcon-Comstor tiếp tục đồng hành trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống. Đồng thời, nhà phân phối sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng, tích hợp và tối ưu giải pháp theo nhu cầu phát triển, đảm bảo hệ thống mạng luôn thích ứng với tốc độ chuyển đổi số ngày càng nhanh.

Westcon-Comstor và HPE Networking xây dựng liên minh vững chắc, bảo vệ an toàn cho hạ tầng số doanh nghiệp

Điều làm nên sự khác biệt của một nhà phân phối thế hệ mới nằm ở khả năng đồng hành xuyên suốt toàn bộ vòng đời khách hàng - từ giai đoạn hoạch định chiến lược ban đầu, triển khai, tối ưu hóa, cho tới vận hành và mở rộng trong tương lai. Thay vì chỉ tham gia ở khâu giao dịch, Westcon-Comstor phối hợp chặt chẽ với đối tác và khách hàng trong mọi giai đoạn, bảo đảm các giải pháp luôn được cập nhật và phát triển phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Cách tiếp cận dài hạn này không chỉ giúp doanh nghiệp tối đa hóa hiệu quả đầu tư, mà còn góp phần giảm thiểu độ phức tạp trong vận hành, đồng thời xây dựng nền tảng hạ tầng mạng đủ linh hoạt và bền vững trước những biến động không ngừng của thị trường.

Sự kết hợp giữa công nghệ của HPE Networking và năng lực triển khai, hỗ trợ toàn diện của Westcon-Comstor phản ánh cách tiếp cận thị trường mới: nhà phân phối không còn đứng ở “tuyến sau” của chuỗi cung ứng, mà ngày càng tham gia sâu vào quá trình tư vấn, triển khai và vận hành cùng doanh nghiệp.

(Nguồn: Westcon-Comstor)