Từ cuối tháng 1 đến nay, hơn 1.000 người tại CHDC Congo đã mắc bệnh chưa rõ nguyên nhân, khiến 60 người tử vong. Giới chức nhanh chóng mở cuộc điều tra, cảnh báo rằng căn bệnh bí ẩn này có thể gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng", do hầu hết người mắc tử vong chỉ trong vòng một ngày sau khi xuất hiện triệu chứng.

Các xét nghiệm đã loại trừ khả năng nguyên nhân do Ebola hoặc các bệnh sốt xuất huyết như Marburg. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra giả thuyết căn bệnh có thể liên quan đến ngộ độc hóa chất hoặc viêm màng não do vi khuẩn.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác và cách thức lây lan vẫn chưa được xác định. WHO lưu ý rằng nhiều yếu tố không phù hợp với một đợt bùng phát bệnh do virus, bao gồm sự sụt giảm nhanh số ca tử vong gần đây, phạm vi ảnh hưởng giới hạn trong một khu vực.

WHO cũng tiến hành phân tích mẫu môi trường, bao gồm nước, để kiểm tra khả năng nhiễm độc hóa học.

Đến ngày 25/2, đã có hơn 1.300 bệnh nhân mắc các triệu chứng bí ẩn, với khoảng một nửa trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính với sốt rét. Theo WHO, bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến người trưởng thành trẻ tuổi, đặc biệt là nam giới.

Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thị trấn Boloko, tây bắc CHDC Congo, sau khi 3 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong. Các báo cáo cho biết cả ba đã ăn thịt một con dơi chết trước khi mắc triệu chứng giống sốt xuất huyết - tình trạng gây tổn thương cơ quan và mạch máu, dẫn đến chảy máu nội tạng, mắt, miệng và tai.

Đến ngày 27/1, thị trấn Boloko đã ghi nhận 12 ca bệnh khiến 8 người tử vong. Một đợt bùng phát lớn hơn sau đó xuất hiện tại thị trấn Bomate, cách Boloko khoảng 180km, vào ngày 9/2. Cả hai thị trấn này đều nằm cách thủ phủ tỉnh Mbandaka khoảng 300km.

WHO cho biết đã cử đội chuyên gia và gửi vật tư y tế, bao gồm bộ xét nghiệm, đến khu vực bị ảnh hưởng nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể. WHO đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng tại địa phương ở mức "trung bình", trong khi nguy cơ lây lan toàn cầu được coi là "thấp".

Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức cơ thể và khát nước dữ dội. Một số trẻ em bị chảy máu cam, nôn ra máu.

Vị trí hẻo lánh của các ngôi làng khiến việc tiếp cận bệnh nhân gặp nhiều khó khăn, trong khi hệ thống y tế còn yếu cản trở công tác giám sát và điều trị. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng CHDC Congo ghi nhận một căn bệnh chưa xác định. Cuối tháng 12, hơn 400 người mắc bệnh, sau đó, được xác định có liên quan đến sốt rét và suy dinh dưỡng.