Lần đầu tiên, các trận đấu thuộc hệ thống LCK - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends) hàng đầu Hàn Quốc - được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ 2026 LCK Team Roadshow Vietnam - KIWOOM DRX Homefront, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ thể thao điện tử. Diễn ra từ ngày 8 - 10/05/2026 tại Vietnam Exhibition Center (Đông Anh, Hà Nội), chương trình không chỉ mang đến những màn thi đấu chuyên nghiệp mà còn mở ra trải nghiệm kết hợp giữa eSports, giải trí và các hoạt động kết nối văn hóa cộng đồng.

Trong bối cảnh KIWOOM DRX Homefront 2026 được tổ chức với quy mô quốc tế, sự tham gia của các đối tác uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và trải nghiệm tổng thể của chương trình. Trong đó, Woori Bank - định chế tài chính hơn 127 năm với vị thế hàng đầu Hàn Quốc - là một trong những đối tác tiêu biểu của sự kiện.

Woori Bank - ngân hàng dẫn đầu với tư duy đổi mới

Được thành lập từ năm 1899, Woori Bank mang tầm nhìn phát triển bền vững và mạng lưới hoạt động trải rộng trên nhiều quốc gia. Trải qua hơn một thế kỷ, ngân hàng không ngừng củng cố vị thế của mình như một đối tác tài chính đáng tin cậy trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, bên cạnh hoạt động tài chính cốt lõi, Woori Bank mở rộng sự hiện diện thông qua việc tham gia và hỗ trợ các sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm vóc quốc tế. Việc ngân hàng đồng hành cùng KIWOOM DRX lần này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với eSports, một trong những lĩnh vực đang thu hút mạnh mẽ thế hệ trẻ hiện nay.

Tốc độ, bản lĩnh và sự chính xác - điểm giao thoa giữa Woori Bank và KIWOOM DRX

Dù hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau, Woori Bank và KIWOOM DRX vẫn có những điểm giao thoa về giá trị. Nếu trong eSports, mỗi quyết định và thao tác đều đòi hỏi độ chính xác cao để tạo nên chiến thắng, thì trong lĩnh vực tài chính, sự chuẩn xác cũng là nền tảng để xây dựng niềm tin.

Tinh thần thi đấu kỷ luật, khả năng phản ứng nhanh và tinh thần thể thao truyền cảm hứng cho giới trẻ của KIWOOM DRX phần nào đồng điệu với những giá trị mà Woori Bank theo đuổi.

Qua đó, Woori Bank khẳng định vai trò là đối tác đáng tin cậy của KIWOOM DRX, đồng hành cùng những “chiến binh bản lĩnh và kiên cường” trên hành trình kết nối với cộng đồng người hâm mộ.

Cam kết thúc đẩy hệ sinh thái eSports và kết nối thế hệ trẻ

Thông qua KIWOOM DRX Homefront 2026, Woori Bank thể hiện định hướng đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực gắn liền với giới trẻ và công nghệ, với điểm nhấn tiêu biểu là eSports.

Sự hiện diện của ngân hàng góp phần nâng cao quy mô và tính chuyên nghiệp của sự kiện, đồng thời thông qua eSports đưa tinh thần thể thao quốc tế đến gần hơn với cộng đồng người hâm mộ trẻ tại Việt Nam.

Kỳ vọng về một dấu ấn đáng nhớ

Sự hợp tác giữa Woori Bank và KIWOOM DRX được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một sự kiện KIWOOM DRX Homefront 2026 đầy ấn tượng, nơi không chỉ hội tụ những màn thi đấu đỉnh cao mà còn là điểm gặp gỡ của các giá trị công nghệ, tài chính và văn hóa thể thao hiện đại.

Trong bối cảnh eSports Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, sự đồng hành của các thương hiệu quốc tế như Woori Bank không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của lĩnh vực này, mà còn góp phần mở ra thêm cơ hội để các sự kiện thể thao điện tử quy mô lớn tiếp tục được tổ chức trong tương lai.

Sự kiện: 2026 LCK Team Roadshow - KIWOOM DRX Homefront

Thời gian: 8 - 10/05/2026

Địa điểm: Vietnam Exhibition Center (Đông Anh, Hà Nội)

Thông tin chi tiết về sự kiện: https://en.drx.gg/homefront2026vn

(Nguồn: KIWOOM DRX)