Báo cáo toàn cảnh ngành Game Việt Nam 2025 - “Game Việt vươn tầm: Từ thị trường nội địa đến vị thế toàn cầu” do GameGeek - Gaming Central Hub thực hiện, được sự bảo trợ của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phối hợp chuyên môn từ các đối tác hàng đầu về dữ liệu như Sensor Tower, AppsFlyer.

Theo báo cáo vừa được công bố, ngành game di động (game mobile) Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới với 4,9 tỷ lượt tải, đứng thứ 2 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc với 5,3 tỷ lượt tải. Với tốc độ phân phối 9.300 lượt tải/phút, các sản phẩm nội địa đang chứng minh sức hút không biên giới và năng lực tiếp cận người dùng cực lớn ở tầm vóc quốc tế.

Số liệu báo cáo chỉ ra rằng thị trường nội địa hiện chỉ đóng góp 5,5% tổng lượt tải, đồng nghĩa với việc gần 95% giá trị sáng tạo và sản lượng của các studio Việt đang được tiêu thụ tại thị trường quốc tế.

Chỉ số này khẳng định game mobile là một trong những mặt hàng xuất khẩu số thành công nhất của Việt Nam hiện nay.

Với năng lực thâm nhập sâu rộng vào các thị trường lớn, mỗi sản phẩm game không chỉ mang về giá trị kinh tế mà còn là minh chứng cho sức mạnh chất xám của người Việt đang âm thầm phủ sóng trên hàng tỷ thiết bị di động toàn cầu.

Trong đó, Ấn Độ dẫn đầu với 13,93%, theo sau là các thị trường đông dân như Brazil (7,32%) và Indonesia (6,76%).

Bên cạnh đó, bất chấp các rào cản kỹ thuật và chính sách siết chặt từ các nền tảng quốc tế, hệ sinh thái với 210 studio hoạt động tích cực (con số thực tế có thể hơn rất nhiều) đã tung ra thị trường 27.388 game mới (tăng 13% so với năm 2024).

Với vị trí thứ 33 toàn cầu về sản lượng, Việt Nam đang chứng minh mình là một trung tâm sản xuất game mobile trên toàn cầu và có tiềm năng rất lớn hướng đến việc trở thành thị trường mang tính xuất khẩu rõ rệt trong tương lai.

Theo dữ liệu từ Sensor Tower - đối tác đồng hành cùng GameGeek trong báo cáo cho biết, Việt Nam hiện xếp thứ thứ 6 thế giới về tốc độ tăng trưởng số lượng nhà phát hành (publisher) với tỷ lệ 27%.

Con số này không chỉ đưa Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia có sức phát triển mạnh mẽ nhất ngành game, mà còn cho thấy khả năng “bơi ngược dòng" ngay cả khi ngành công nghiệp thế giới đang có xu hướng thu hẹp.

Hiện tại, Việt Nam đang chiếm 2,3% tổng số nhà phát hành toàn cầu, vững vàng đứng trong top đầu cùng các cường quốc như Mỹ (3,6%), Ấn Độ (2,9%) và UK (2,7%).

Đáng chú ý, các nhà phát hành Việt Nam đang thể hiện sự thích nghi cực tốt với tệp khách hàng tại các quốc gia đang phát triển (Tier 3 và Tier 4) - nơi có tốc độ tăng trưởng người dùng smartphone nhanh và đặc biệt ưu chuộng các dòng game nhẹ như Puzzle hay Arcade. Điều này cũng lý giải cho sự áp đảo tuyệt đối của hệ điều hành Android với 84% tỷ trọng lượt tải.