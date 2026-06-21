Lý Hiện trên khán đài.

Ngày 21/6, diễn viên Lý Hiện xuất hiện với vai trò đặc biệt tại World Cup 2026.

Trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia, nam diễn viên đảm nhận nghi thức mang bóng ra sân khai mạc, trở thành nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên vinh dự góp mặt với vai trò này tại một trận đấu chính thức của World Cup.

Lý Hiện trong khoảnh khắc khai mạc:

Trước đó, Lý Hiện đáp chuyến bay từ Bắc Kinh đến Atlanta (Mỹ) vào đêm 20/6 sau hành trình kéo dài hơn 20 giờ. Dù vừa trải qua chuyến bay dài, nam diễn viên vẫn xuất hiện với trạng thái tràn đầy năng lượng.

Sáng sớm 21/6, nhiều khán giả bất ngờ bắt gặp Lý Hiện dạo phố Atlanta với chiếc máy ảnh trên tay. Diện áo thun đen, quần thể thao xám cùng kính râm, nam diễn viên vừa đi bộ vừa ghi lại những khoảnh khắc đời thường trên đường phố.

Được biết, nhiếp ảnh là một trong những sở thích lâu năm của nam diễn viên. Anh nhiều lần chia sẻ các bộ ảnh do chính mình thực hiện và sử dụng nhiều thiết bị chuyên nghiệp.

Một số tác phẩm của Lý Hiện thậm chí còn được Bảo tàng Cố Cung và Bộ Sinh thái - Môi trường Trung Quốc đăng tải lại.

Nhiếp ảnh là một trong những niềm đam mê lớn của nam diễn viên.

Lý Hiện sinh năm 1991, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim như Cá mực hầm mật, Kiếm vương triều, Đi đến nơi có gió, Quốc sắc phương hoa...

Với ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất ổn định, Lý Hiện hiện là một trong những gương mặt được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ.

Nguồn: Sina