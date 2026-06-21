Link xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Saudi Arabia, 23h ngày 21/6 VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Saudi Arabia, trong khuôn khổ bảng H World Cup 2026, lúc 23h00 ngày 21/6.



Trận ra quân World Cup 2026 hòa Cape Verde 0-0 khiến Tây Ban Nha chịu khá nhiều chỉ trích. Dù vậy, bên trong đội tuyển đang rất thoải mái để chuẩn bị cho trận gặp Saudi Arabia.

“Trận này cũng là ngày tôi tròn 55 tuổi”, Luis de la Fuente cười đùa. Rồi ông nói nhỏ, bản thân đã tự trừ đi 10 tuổi so với tuổi thật của mình.

Tây Ban Nha hướng đến chiến thắng để khẳng định vị thế ứng viên, cũng như tặng quà sinh nhật tuổi 65 cho De la Fuente.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Saudi Arabia (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al-Khaibari, Kanno, S Al-Dawsari; Al Buraikan, Al-Juwayr.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Tây Ban Nha vs Saudi Arabia: