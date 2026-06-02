Sáng 2/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Đại diện cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo phương án chấm điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết dự kiến sẽ chấm điểm theo 2 mốc thời gian là định kỳ hằng tháng và cả năm.

Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là bộ chấm điểm chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được Thủ tướng giao. Kết quả chấm điểm hằng tháng nhằm phục vụ biểu dương các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân tốt và đôn đốc, nhắc nhở các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân chưa tốt.

Các phương án chấm điểm hằng tháng và cả năm đều sẽ tập trung vào 2 nguồn vốn đầu tư công - gồm nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm, kế hoạch vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ các năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

Về chỉ tiêu chấm điểm, chấm điểm định kỳ hằng tháng có tổng điểm là 100, gồm 3 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm như sau: tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn (gọi tắt là KHV) so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước tính đến hết tháng là 45 điểm; số KHV đã giải ngân trong tháng so với số KHV đăng ký giải ngân trong tháng là 45 điểm; chấp hành chế độ báo cáo về tình hình giải ngân KHV trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính (chấp hành chế độ báo cáo) là 10 điểm.

Với chấm điểm cả năm, tổng điểm là 100 điểm, gồm 2 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm như sau: tỷ lệ giải ngân KHV so với tỷ lệ giải ngân cả nước phải hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng là 90 điểm; chấp hành chế độ báo cáo 10 điểm.

Thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng hàng năm để phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng cho biết việc ban hành quy định về phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công là rất cần thiết. Không chỉ có lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, sắp tới, Chính phủ còn nghiên cứu áp dụng phương pháp tính KPI đối với một số nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Việc này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ và nêu cao tinh thần chủ động của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Qua báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Việc tính toán, đánh giá, chấm điểm được thực hiện hằng tháng và đánh giá sâu theo quý.

Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện dự thảo, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng hình thức văn bản theo quy định của pháp luật; tổng hợp, trình Thủ tướng trước ngày 6/6.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Tài chính rà soát kỹ các nội dung được loại trừ khi tính điểm giải ngân, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và công bằng, công khai, minh bạch. Theo Phó Thủ tướng, việc thí điểm chấm điểm sẽ được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9, sau đó triển khai chính thức.