​Xã Ea Rốk thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Năm nay, xã Ea Rốk được giao nhiệm vụ xóa 617 căn nhà tạm, nhà dột nát và phải hoàn thành trước ngày 15/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng; trong đó, xây mới 503 căn và sửa chữa 114 căn.

Lập kỳ tích

Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng với quyết tâm không để người nghèo bị bỏ lại phía sau, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Ea Rốk đã bám sát, chỉ đạo liên tục, đồng thời đưa ra những phương pháp thi công hiệu quả, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có trong nhân dân. Trước ngày 15/8 vừa qua, địa phương đã xuất sắc lập kỳ tích hoàn thành và bàn giao 617 căn nhà cho người dân sử dụng.

Người dân xã Ea Rốk vui mừng đón nhận nhà tình nghĩa. Ảnh: Hải Dương

Ông Trịnh Văn Cường, Phó chủ tịch UBND xã Ea Rốk chia sẻ, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã rất vui mừng vì sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp bà con có căn nhà mới để ổn định cuộc sống.

Nói về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông Cường cho biết do địa bàn rộng, số lượng nhà được giao nhiều, thời gian lại rất ngắn. Đặc biệt, có thời điểm giá vật liệu như cát xây, cát tô bất ngờ tăng giá đột biến và rất khan hiếm, thậm chí thuê nhân công còn khó khăn hơn. Những khó khăn này đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ thi công.

Trước những khó khăn này, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Ea Rốk đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công cụ thể địa bàn, trách nhiệm cho từng thành viên, phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và đặc biệt động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy tính chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm.

Chính vì vậy nên có nhiều hộ dân đã sử dụng kinh phí được hỗ trợ chủ yếu để mua các loại vật liệu chính, kết hợp với các loại vật tư, vật liệu tận dụng tại chỗ để tiết kiệm tối đa chi phí.

Những chiến sĩ công an đội nắng chung tay giúp người dân xóa nhà dột nát. Ảnh: Hải Dương

Ngoài ra còn thành lập các tổ, nhóm thợ tại cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau đối với các công việc phải huy động nhiều người như đổ bê tông, lợp mái. Phần việc nhẹ thì huy động nhân công của chính gia đình hộ nghèo và tất cả thành viên trong gia đình đều tham gia xây dựng. Từ đó, góp phần thắt chặt mối đoàn kết trong cộng đồng, tình làng, nghĩa xóm.

"Đối với các hộ quá khó khăn, không thể tự thực hiện việc làm nhà, Ban chỉ đạo phân công các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng công an, quân sự, các tổ nhóm thợ cộng đồng trực tiếp hỗ trợ bà con. Việc này đã phát huy tối đa truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo trong nhân dân", ông Cường nói thêm.

Những bài học quý giá từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đảng ủy và chính quyền xã Ea Rốk đã rút ra 4 bài học vô cùng quý giá để áp dụng cho những chương trình, chính sách tương tự trong thời gian tới.

Cụ thể, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ cấp trên đến các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Thực tế chỉ ra rằng nơi nào các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, có cách làm sáng tạo, phát huy được lợi thế của địa phương, cán bộ đảng viên gương mẫu, nhân dân nhiệt tình ủng hộ, thì ở đó kết quả triển khai thực hiện mới đạt thành tích cao.

Lực lượng đoàn thanh niên xã Ea Rốk chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Hải Dương

Kế đó là phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ người dân phải đóng vai trò chủ thể vì là người được hưởng thụ, còn nhà nước chỉ có vai trò hỗ trợ. Lợi ích của người dân là động lực, và sự tham gia của cộng đồng dân cư là bí quyết thành công.

Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, huy động cao mọi nguồn lực của xã hội cả về trí tuệ, công sức và kinh phí để thực hiện chương trình.

Đồng thời, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch cho các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi người dân được tham gia đóng góp xây dựng và giám sát quá trình thực hiện ở địa phương

Cùng với đó là kịp thời biểu dương những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có nhiều thành tích trong phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, lực lượng công an và cơ quan chuyên môn xã Ea Rốk trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.