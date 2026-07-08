Ngày 8/7, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với xã Hòa An nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) theo quyết định 417/QĐ-BNNMT năm 2026.

Ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và Miền núi, Phó Trưởng đoàn công tác

Ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và Miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Phó Trưởng đoàn công tác cho biết, đoàn công tác tập trung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719); đánh giá tình hình triển khai thực hiện nguồn vốn kéo dài sang năm 2026; nắm tình hình công tác chuẩn bị triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026-2030 (Chương trình MTQG 417).

Đoàn công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ thực hiện Chương trình MTQG tại xã Hòa An. Ảnh: Trọng Tùng

Tại buổi làm việc, ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch UBND xã Hòa An cho biết: Hòa An là xã vùng III, có diện tích tự nhiên hơn 95,9km², dân số trên 20.400 người, trong đó khoảng 99% là đồng bào DTTS; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 5,53%.

Để triển khai triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, xã Hòa An đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Ban Chỉ đạo đang xây dựng Quy chế hoạt động, dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn; thực hiện chế độ họp định kỳ, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình theo kế hoạch được giao.

Về kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025 (tính đến 30/6/2026), tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình 1719 trên địa bàn xã Hòa An là 103,7 tỷ đồng và nộp trả ngân sách hơn 3 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn xã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng định hướng và đạt nhiều kết quả tích cực. Nguồn vốn của Chương trình được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học và các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Hòa An nhìn từ trên cao. Ảnh: Trọng Tùng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND xã Hòa An cho biết, quá trình triển khai Chương trình vẫn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán, nhiều xóm đặc biệt khó khăn nên nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng rất lớn. Bên cạnh đó, nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và phát triển sinh kế của đồng bào DTTS vẫn ở mức cao nhưng nguồn vốn được giao chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Ngoài ra, việc điều chỉnh một số cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai cùng với giá nguyên vật liệu, nhân công và chi phí vận chuyển tăng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án.

Địa phương kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến Chương trình MTQG theo hướng đồng bộ, thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Về nguồn lực, xã đề nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình giai đoạn 2026-2030; ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu tại các xóm đặc biệt khó khăn; hỗ trợ nước sinh hoạt, nhà ở, đất ở, đất sản xuất và các mô hình phát triển sinh kế cho đồng bào DTTS...

Theo kế hoạch, ngày mai (9/7), Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr dẫn đầu sẽ tới khảo sát một số công trình, dự án trên địa bàn xã Hòa An; làm việc với UBND xã về kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021-2025, đồng thời nắm tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG. Sau đó, Thứ trưởng Y Vinh Tơr sẽ làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng.