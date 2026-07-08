Định kỳ vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Kôi sẽ luân phiên về nhà rông các thôn để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Ngọc Chí

Không để người dân vượt đường xa nộp hồ sơ

Xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Đăk Kôi và xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (cũ).

Xã có diện tích hơn 450 km2; dân số hơn 5.800 người, hơn 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, sinh sống ở 9 thôn.

Địa bàn rộng, các thôn nằm cách xa trung tâm xã nên việc đi lại giải quyết thủ tục hành chính của người dân gặp không ít khó khăn.

Từ thực trạng đó, xã Đăk Kôi đã thành lập Mô hình “Tổ công tác lưu động hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn xã”.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Kôi về thôn Kon Mong Tu tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Ngọc Chí

Định kỳ vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, Tổ công tác lưu động gồm những cán bộ trẻ, nhiệt huyết, năng nổ, am hiểu công nghệ và thành thạo tiếng Xơ Đăng sẽ trực tiếp xuống nhà rông các thôn cách xa UBND xã từ 15 đến 20 km để giải quyết thủ tục hành chính lưu động.

Ông Rô Man Dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Kôi cho biết: Tổ có 5 thành viên, phụ trách các lĩnh vực như đất đai, tư pháp - hộ tịch, chính sách người có công và có sự tham gia của lực lượng công an xã, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại thôn.

“Cách làm này đã xóa bỏ hoàn toàn rào cản về khoảng cách địa lý và ranh giới ngôn ngữ, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong Nhân dân”, ông Dân cho biết thêm.

“Nhà rông” nơi nhận và trả kết quả cho người dân

Tại nhà rông các thôn, Tổ công tác lưu động sẽ tận tình hướng dẫn người dân từ những bước cơ bản, như: Cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), cho đến việc kê khai các hồ sơ, thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai, tư pháp, hộ tịch.

Già A Bria (bên trái), thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Kôi vui mừng khi cán bộ xã về tận thôn giúp ông làm các thủ tục về chế độ chính sách dành cho người cao tuổi. Ảnh: Ngọc Chí

Gần 80 tuổi, già A Bria, ở thôn Kon Mong Tu, cho biết việc cán bộ xã trực tiếp về tận thôn đã giúp người cao tuổi đỡ vất vả hơn rất nhiều.

"Có cán bộ là người địa phương, nói được tiếng Xơ Đăng nên tôi dễ hiểu. Việc hỏi về chế độ chính sách cũng thuận tiện hơn trước", già A Bria chia sẻ.

Tương tự, chị Y Vi, ở thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Kôi, đến nhà rông thôn để làm giấy khai sinh cho con.

Con còn nhỏ, chồng đi làm xa nên trước đây lên trung tâm xã rất khó. Giờ được làm ngay tại thôn, tôi vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ chi phí đi lại. Cán bộ hướng dẫn rất kỹ nên hồ sơ hoàn thành nhanh", chị Y Vi nói.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Kôi hướng dẫn người dân cách cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: Ngọc Chí

Không chỉ tiếp nhận hồ sơ, tổ công tác còn linh hoạt trả kết quả ngay trên tuyến công tác. Với những hồ sơ cần xử lý từ 2 đến 3 ngày, nếu tiếp nhận vào thứ Ba thì đến chuyến công tác ngày thứ Năm, cán bộ sẽ mang kết quả đến tận thôn hoặc trả cho người dân trên đường di chuyển, giúp họ không phải lên trụ sở xã thêm một lần nữa.

Ông Rô Man Dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Kôi, cho biết: Chúng tôi cố gắng giải quyết và trả kết quả theo hướng thuận tiện nhất cho người dân, quyết tâm không để hồ sơ nào trễ hạn. Riêng về thủ tục đất đai, chúng tôi đã làm cấp mới 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khi tổ về các thôn làm thủ tục hành chính.

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Đăk Kôi đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.700 hồ sơ dịch vụ công, trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm trên 90%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

Bằng những giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao nhằm thích ứng với cơ chế vận hành mới, năm 2025, xã Đăk Kôi đã đứng đầu trong toàn tỉnh Quảng Ngãi về bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.