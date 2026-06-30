Kết quả này phản ánh sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, hiệu quả quản lý nguồn thu và sức bật của địa phương sau quá trình tái cơ cấu.

Sáng 29/6, Kỳ họp thứ 2 HĐND xã Tiên Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND xã.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của kỳ họp, đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan để các nghị quyết được ban hành bảo đảm chất lượng, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Ông Phạm Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Lãng phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Ảnh Xã Tiên Lãng

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 137% dự toán năm; cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng báo cáo tại Kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết thuộc thẩm quyền, gồm: Quy chế làm việc của HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chương trình hoạt động của HĐND xã khóa II; Nội quy kỳ họp HĐND xã khóa II; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã Tiên Lãng; Nghị quyết quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn xã.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu tập trung phân tích kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Ông Nguyễn Trọng Tuân, Phó Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Trọng Tuân, Phó Chủ tịch HĐND xã ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu và sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan tham mưu, phục vụ kỳ họp. Ông đề nghị UBND xã, các ban, ngành, đơn vị và các thôn khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026.

(Nguồn: haiphong.gov.vn)