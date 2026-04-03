Thông tin về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 3 tháng năm 2026, Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 31/3, lũy kế thu NSNN quý I ước đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán, tăng 11,4% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 32,8% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 33,1% dự toán.

Cụ thể, thu nội địa quý I ước đạt 740,7 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 12,5% so cùng kỳ năm 2025 và thu từ dầu thô ước đạt 11,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán, giảm 15,8% so cùng kỳ năm ngoái.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 77,4 nghìn tỷ đồng, bằng 27,8% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Về chi NSNN, luỹ kế chi quý I ước đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán, tăng 23,1% so cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 116,1 nghìn tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước đạt 11,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, chi trả nợ lãi ước đạt 30,7% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 20,8% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.