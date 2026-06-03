Thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu NSNN 5 tháng ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 1,16 triệu tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025 (thu nội địa 5 tháng năm 2025 đạt 60,5% dự toán, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Thu từ dầu thô ước đạt 24,8 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán. Ảnh: Nam Khánh

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 147,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán.

Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 212,3 nghìn tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán và tăng 15,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 65,1 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Về chi NSNN, lũy kế chi 5 tháng ước đạt 845,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 206,2 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 20,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 43% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 32,4% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, hoạt động chi ngân sách 5 tháng đầu năm đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, trợ cấp xã hội từ NSNN, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.