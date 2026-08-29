Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né được triển khai xây dựng từ cuối năm 2018, đưa vào hoạt động từ tháng 4/2023. Dự án có diện tích đất khoảng 45.876m2, quy mô 2.912 phòng, gồm 4 khối nhà nghỉ dưỡng cùng các khối nhà dịch vụ, nhà chờ, khu bể bơi...

Đoàn kiểm tra của Sở NN-MT Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu nghỉ dưỡng trên vào ngày 3/6/2026.

Hồ sơ kiểm tra cho thấy dự án đã được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường. Chủ đầu tư cũng đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 990m3/ngày đêm.

Chủ đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né có quy mô gần 3.000 phòng vừa bị xử phạt 270 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn. Ảnh: Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống đang vận hành bình thường, lưu lượng nước thải xả ra môi trường khoảng 250m3/ngày.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải sau xử lý để phân tích nhiều thông số môi trường. Kết quả cho thấy hầu hết các thông số đạt giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT. Tuy nhiên, chỉ số Amoni ở mức 9,04mg/l, cao gấp 1,81 lần giới hạn cho phép là 5mg/l.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam với số tiền 270 triệu đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi trường vượt quy chuẩn.

Về biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, chủ đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né phải bảo đảm nước thải sau xử lý đạt giới hạn cho phép và chi trả 2,4 triệu đồng chi phí đo đạc, phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn.

Sở NN-MT Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng trên rà soát, cải tạo, đánh giá hiệu quả và tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải; chấm dứt việc xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam phải báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm trước ngày 13/9/2026.