Trao đổi với VietNamNet, bà Phạm Thị Liễu - Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 (TP Huế) - cho biết, địa phương đang tập trung hỗ trợ các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3 để kịp đón học sinh trong năm học mới.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú.

Bên cạnh hỗ trợ nhân lực cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, trong ngày 22 và 23/8, xã sẽ tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, huy động hơn 200 người phối hợp với đơn vị thi công tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường.

“Chúng tôi muốn bảo đảm trường học sạch sẽ, an toàn, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới”, bà Liễu nói.

Phối cảnh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3 với các công năng hiện đại. Ảnh: G.X

Theo Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, UBND TP Huế đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu trong những ngày tới, ưu tiên khối phòng học, khu nội trú, bán trú, bếp ăn và hệ thống vệ sinh. Đặc biệt, hệ thống điện được yêu cầu kiểm tra, hoàn thiện và bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh xảy ra sự cố trong quá trình học sinh nhập học và sử dụng trường.

Về học sinh, bà Liễu cho biết số lượng đã được bảo đảm. Học sinh tiểu học đã được cấp phát sách giáo khoa; khối THCS cũng đang được các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo... sẽ được thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Các khu chức năng của trường A Lưới 3 đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: G.X

Trang thiết bị tại các phòng đã được đưa vào lắp đặt.

Dự kiến, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường có hơn 100 người. Bộ máy nhà trường cơ bản được kiện toàn; giáo viên đã tham gia nhiều đợt tập huấn để chuẩn bị cho việc vận hành mô hình trường nội trú liên cấp.

Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 nhấn mạnh, người dân xã vùng biên A Lưới 3 rất phấn khởi khi địa phương có một ngôi trường khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đồng thời nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh.

Trường được đầu tư các không gian phục vụ học tập, thư viện, khu thể dục thể thao với sân bóng đá, cầu lông và các khu vực phục vụ hoạt động ngoại khóa.

“Người dân rất hào hứng, phấn khởi khi có một ngôi trường như thế này. Chúng tôi kỳ vọng trường sẽ trở thành địa chỉ đào tạo học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đóng góp vào sự phát triển của xã A Lưới 3 cũng như các xã vùng biên”, bà Liễu chia sẻ.

Đoàn công tác của UBND TP Huế kiểm tra dự án chiều 19/8. Ảnh: G.X

Theo lãnh đạo xã A Lưới 3, trường cũng được kỳ vọng trở thành nơi bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Học sinh vừa được học tập, giao lưu, truyền dạy và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, vừa có cơ hội tiếp cận kiến thức, công nghệ và điều kiện giáo dục hiện đại.

Tại TP Huế, ngoài Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 4 cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để đón học sinh năm học mới.

Dự án tại A Lưới 4 có tổng mức đầu tư hơn 240,4 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.318 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú.

Ông Hồ Dũng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, cho biết địa phương đã xây dựng kế hoạch khai giảng năm học mới, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để học sinh có thể học tập tại ngôi trường mới.