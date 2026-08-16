Giữa tháng 8, không khí thi công tại công trường ở thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4 diễn ra khẩn trương. Các nhóm công nhân được bố trí tại nhiều khu vực, tập trung hoàn thiện tường, sơn, lắp đặt thiết bị, vệ sinh phòng học và các hạng mục phục vụ sinh hoạt.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công cùng các lực lượng tại công trường.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4 được khởi công cuối năm 2025, xây dựng trên diện tích gần 5ha với tổng mức đầu tư hơn 240,4 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 88 cán bộ, giáo viên và 1.318 học sinh, trong đó phần lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực vùng cao.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2, cho biết chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, đặc biệt là đội ngũ có tay nghề, để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

“Chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, đẩy nhanh thi công các hạng mục hoàn thiện, phấn đấu đưa công trình về đích trước ngày 30/8 để phục vụ khai giảng năm học mới”, ông Phú nói.

Một số hình ảnh trường nội trú đang khẩn trương hoàn thiện:

Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4.

Ảnh chụp ngày 14/8, dự án đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục cuối để kịp phục vụ năm học mới.

Khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 88 cán bộ, giáo viên và 1.318 học sinh, phần lớn là con em đồng bào các dân tộc vùng cao.

Các tốp thợ chia nhau phụ trách các khu vực, hối hả đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế hỗ trợ 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi công.

Các lực lượng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh kiểm tra dự án. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế.

Trước đó, ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh trong chuyến kiểm tra dự án đã yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tập trung thi công các hạng mục quan trọng như bếp ăn, khối hiệu bộ, phòng học và hoàn thiện đồng bộ hai khu nhà ở với khu học tập.

Đối với những hạng mục phụ trợ chưa thể hoàn thành trước ngày 30/8, lãnh đạo TP Huế yêu cầu các đơn vị triển khai phương án thi công cuốn chiếu, bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến hoạt động học tập của học sinh.

Chủ tịch UBND TP Huế cũng giao Sở Xây dựng rà soát các công trình chưa cấp thiết trên địa bàn để điều động nhân lực hỗ trợ dự án; đồng thời yêu cầu các ban quản lý dự án tăng cường kiểm tra, xử lý những nhà thầu không bảo đảm tiến độ cam kết.

Hiện các lực lượng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thiện công trình, hướng tới mục tiêu đưa ngôi trường nội trú vùng biên này vào sử dụng đúng kế hoạch.