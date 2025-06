Qua hơn 3 tháng triển khai (từ tháng 1 đến ngày 15/4), huyện Bắc Yên đã hoàn thành xóa 167/167 nhà tạm, vượt tiến độ trước 20 ngày so với kế hoạch ban đầu của huyện, 40 ngày so với kế hoạch Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Sơn La giao. Điều này giúp người dân an cư lập nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Tổng kinh phí đã phân bổ xoá nhà tạm cho 167 hộ là hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, nguồn xã hội hoá của tỉnh và ngân sách tỉnh cấp cho huyện hơn 8,8 tỷ, nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách huyện là 772 triệu, nguồn xã hội hoá tại huyện 420 triệu.

Tổng số vốn huy động đối ứng thêm từ nhân dân gần 10,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn đối ứng của gia đình hơn 4,9 tỷ, vốn gia đình vay ngân hàng 910 triệu, vốn gia đình vay từ người thân hơn 6 tỷ.

Ngoài ra, huyện huy động hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, ủng hộ tiền mặt thêm trong quá trình thực hiện ước gần 2 tỷ đồng.