Ngày 12/5, tại buổi lễ trao tặng, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết hoạt động này nằm trong phong trào thi đua do Thủ tướng và Bộ Công an phát động, thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Số tiền 3 tỷ đồng sẽ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 50 căn nhà cho các hộ nghèo tại Tuyên Quang.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu tại buổi trao tặng kinh phí. Ảnh: CACC

Đại tá Quyền nhấn mạnh: “Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng là Thủ đô kháng chiến và nơi đặt khu di tích Nhà Công an Trung ương – một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an. Với cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, Tuyên Quang luôn giữ vị trí đặc biệt".

Hoạt động này thuộc chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Sau Tuyên Quang, Công an Hà Nội sẽ hỗ trợ 3 tỷ đồng cho Hà Giang và tiếp tục vận động quyên góp để giúp đỡ người dân Lai Châu.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Công an Hà Nội. Ông cho biết, món quà mang ý nghĩa vật chất và tinh thần lớn lao, là động lực để Tuyên Quang hoàn thành mục tiêu xóa hơn 6.000 nhà tạm, dột nát trước ngày 19/8.

Hình ảnh về buổi trao tặng. Ảnh: CACC

“Hiện lực lượng Công an tỉnh được giao xây dựng 139 căn nhà mới. Sự hỗ trợ từ Công an Hà Nội giúp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và nhanh chóng hơn”, Đại tá Đĩnh chia sẻ.

Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đoàn thể để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ giúp người dân Tuyên Quang ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc xóa nhà tạm trên cả nước.