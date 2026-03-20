Ngày 20/3, lãnh đạo UBND xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, một xác cá voi nặng khoảng 5 tấn đã trôi dạt vào vùng biển địa phương. Chính quyền xã đang phối hợp với người dân tổ chức trục vớt và đưa xác cá lên bờ để chôn cất.

Xác cá voi dạt vào bờ biển Nghệ An. Ảnh: CTV

Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, ngư dân đánh bắt hải sản ven bờ tại khu vực xóm Phú Thành, xã Hải Châu (trước đây là xã Diễn Kim) phát hiện xác cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ. Khi được phát hiện, xác cá đã trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Xác cá voi nặng khoảng 5 tấn. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá chết cách đây vài tuần. Xác cá dài gần 10m, nặng ước tính khoảng 5 tấn.

Hàng trăm người dân đến bờ biển hỗ trợ trục vớt xác cá. Ảnh: CTV

Hàng trăm người dân địa phương đã đến theo dõi và hỗ trợ cơ quan chức năng đào hố tại khu rừng gần bờ biển để chôn cất cá theo phong tục, tín ngưỡng, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và các khu dân cư lân cận.